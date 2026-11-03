Villarreal x PSG: onde assistir, horário e escalações
Villarreal x Paris Saint Germain: pela 4ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Villarreal e PSG se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Atual bicampeão do torneio, o time francês lidera a competição, com nove pontos em três jogos, e tenta manter os 100% de aproveitamento. Já a equipe espanhola busca a recuperação após duas derrotas consecutivas. A partida terá transmissão da HBO Max. Clique para assistir na HBO MAX.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O PSG chega à rodada na liderança da Champions League, com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe de Luis Enrique marcou 14 gols e sofreu cinco nas três primeiras partidas. Na última rodada, venceu o Barcelona por 4 a 2, resultado que ampliou para 13 jogos a sequência de invencibilidade do clube na competição.
O bom momento também aparece no Campeonato Francês. Na sexta-feira (30), os parisienses golearam o Le Havre por 5 a 1, fora de casa, e chegaram aos 20 pontos, mantendo a liderança da Ligue 1.
Do outro lado, o Villarreal tenta reagir após uma sequência de resultados negativos. Com três pontos na fase de liga, a equipe espanhola vem de derrota por 4 a 3 para o Liverpool, depois de abrir 2 a 0 em Anfield. No Campeonato Espanhol, também perdeu na última rodada: 1 a 0 para o Espanyol, em casa.
O confronto desta terça-feira será o primeiro oficial entre os clubes. O retrospecto recente como visitante na Champions favorece o PSG, que perdeu apenas uma das últimas dez partidas fora de casa na competição. O Villarreal, por sua vez, venceu três dos últimos quatro jogos europeus contra equipes francesas.
Ficha técnica
VILLARREAL 🆚 PSG
🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de la Cerámica, Villarreal, Espanha
📺 Transmissão: HBO Max
Prováveis escalações
🟡 VILLARREAL (Técnico: Iñigo Pérez)
Gulácsi; Mouriño, Navarro, Renato Veiga e Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye e Moleiro; Gerard Moreno e Mikautadze.
🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Willian Pacho e Digne; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Mayulu e Godts.
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