Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (01), os destaques dos jogos de hoje são o clássico entre Santos e São Paulo no Paulistão, além do Corinthians em campo, Vasco pelo Campeonato Carioca, Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro e Grêmio no Campeonato Gaúcho, entre outros Estaduais.

Fora do país, temos Brasil Sub-20 no Sul-Americano, Liverpool na Premier League, Real Madrid no Campeonato Espanhol, Bayern no Campeonato Alemão, Campeonato Italiano e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 1º de fevereiro de 2025)

Campeonato Paulista

16h00 - Portuguesa x Botafogo-SP - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

16h00 - Inter de Limeira x São Bernardo - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 - Corinthians x Noroeste - CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

20h30 - Santos x São Paulo - TNT e Max

20h30 - Velo Clube x Mirassol - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Carioca

16h30 - Vasco x Volta Redonda - Globo (RJ), Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

16h30 - Villa Nova x Atlético-MG - Globo e Premiere

17h00 - Athletic x Tombense - NSports e TV FMF (YouTube)

19h00 - Betim x América-MG - Sportv e Premiere

Gauchão

16h30 - Grêmio x São Luiz - Globo, Sportv e Premiere

20h30 - Caxias x Juventude - Sportv e Premiere

Sul-Americano Sub-20

18h00 - Brasil x Colômbia - Sportv

Premier League

09h30 - Nottingham Forest x Brighton - ESPN e Disney+

12h00 - Bournemouth x Liverpool - ESPN e Disney+

12h00 - Newcastle x Fulham - ESPN 4 e Disney+

12h00 - Everton x Leicester - ESPN 2 e Disney+

12h00 - Ipswich x Southampton - Disney+

14h30 - Wolves x Aston Villa - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h00 - Getafe x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

12h15 - Villarreal x Real Valladolid - Disney+

14h30 - Atlético de Madrid x Mallorca - ESPN 4 e Disney+

17h00 - Espanyol x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Bayern de Munique x Holsten Kiel - Sportv, Canal GOAT e Onefootball

11h30 - Stuttgart x Borussia Monchengladbach - Onefootball

11h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Onefootball

11h30 - VfL Bochum x Freiburg - Onefootball

11h30 - St. Pauli x Augsburg - Onefootball

14h30 - Union Berlin x RB Leipzig - Onefootball

Campeonato Italiano

11h00 - Monza x Hellas Verona - Disney+

11h00 - Udinese x Venezia - Disney+

14h00 - Atalanta x Torino - ESPN 2 e Disney+

16h45 - Bologna x Como - Disney+

Campeonato Escocês

14h45 - Kilmarnock x Dundee United - Disney+

Campeonato Saudita

14h00 - Al Ittihad x Al Khlood - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Holandês

17h00 - N.E.C. Nijmegen x PSV - Disney+

Campeonato Português

17h15 - Famalicão x Boavista - Disney+

Campeonato Uruguaio

17h00 - Danubio x Liverpool-URU - Disney+

20h00 - Progreso x Peñarol - Disney+

Campeonato Turco

10h00 - Kayserispor x Trabzonspor - Disney+

Paulistão Série A2

15h00 - Juventus-SP x Ferroviária - TV Cultura e Canal GOAT

Campeonato Baiano

16h00 - Bahia x Vitória - TVE Bahia e TV Brasil

Campeonato Catarinense

16h00 - Chapecoense x Criciúma - NSports e FCF TV (YouTube)

16h30 - Avaí x Joinville - NSC TV (Globo)

Campeonato Cearense

16h30 - Floresta x Fortaleza - TV Verdes Mares (Globo) e Canal GOAT

Campeonato Maranhense

16h00 - Sampaio Corrêa x Moto Club - TV Cidade (Record)

Campeonato Mato-Grossense

16h30 - Mixto x Luverdense - TV Centro América (Globo)

Campeonato Paraibano

16h30 - Campinense x Nacional de Patos - TV Paraíba (Globo)

Campeonato Paranaense

16h00 - Rio Branco x Paraná - RICtv (Record) e NSports

18h30 - Azuriz x Operário-PR - NSports

Campeonato Pernambucano

16h30 - Santa Cruz x Sport - Globo (PE)

Campeonato Potiguar

16h00 - ABC x Globo - TV Tropical (Record) e Canal GOAT

Campeonato Capixaba

17h00 - Vitória-ES x Real Noroeste - TVE Espírito Santo

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

09h30 - Plymouth Argyle x West Bromwich - Disney+

12h00 - Swansea x Coventry - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

10h00 - Mirandés x Elche - Disney+

12h15 - Sporting Gijón x Burgos - Disney+

14h30 - Almería x Real Oviedo - Disney+

17h00 - Racing Santander x Málaga - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

16h30 - Schalke 04 x Magdeburg - Onefootball

Campeonato Espanhol Feminino

14h30 - Barcelona feminino x Levante feminino - DAZN