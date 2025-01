Para retornar ao Santos, Neymar desembarcará no Brasil na manhã desta sexta-feira (31), em São Paulo, em um voo fretado vindo de Riad, na Arábia Saudita, para assinar presencialmente seu contrato. Sua viagem recebeu uma grande invasão digital e foi o voo mais monitorado do mundo em uma plataforma de rastreio de voos. Mais de 30 mil pessoas acompanharam simultaneamente o voo que pousou a pouco no interior de São Paulo.

Neymar retorna ao Após mais de dez anos

Os fãs do craque, no entanto, não poderão acompanhar o desembarque de Neymar. O jogador passará um período com familiares e amigos antes de iniciar os protocolos de apresentação, que devem se estender até o fim da noite.

Antes de embarcar para Santos em helicóptero particular, Neymar deve participar de um evento fechado com parceiros comerciais na capital paulista. Já na Vila Belmiro, Neymar assinará oficialmente o contrato com o Peixe, válido até o fim de junho.

Após a conclusão dos trâmites burocráticos, o Santos realizará uma festa com a presença de ídolos históricos do clube e público pagante, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Rescisão de Neymar com o Al-Hilal

Na última segunda-feira (27), Neymar acertou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, abrindo caminho para assinar, sem custos, com o Santos. No entanto, a documentação só foi liberada nesta quinta-feira (30).

Assim, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi liberado para viajar ao Brasil e assinar um contrato de cinco meses, válido até junho deste ano.