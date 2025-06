Fortaleza x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos semelhantes na competição.

O Tricolor do Pici está em 17º lugar, com 10 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Peixe, por sua vez, tem oito pontos e é o 18º colocado, estando uma posição abaixo. O embate terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo FOR SAN Brasileirão 12ª rodada Data e Hora Quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Paulo César Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Felipe Alan Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Na Série A, o último triunfo do Leão aconteceu diante do Juventude, em casa, com goleada por 5 a 0. Na rodada seguinte, o time visitou o Vasco e foi derrotado por 3 a 0. Depois, ao receber o Cruzeiro, os cearenses perderam por 2 a 0, novamente sem marcar.

Na sequência, precisando de uma reação, o clube encarou o Flamengo fora de casa. Com uma das piores atuações do ano, o Fortaleza perdeu por 5 a 0 e entrou no Z4. Assim, buscando deixar a zona, um provável time a ser escalado por Vojvoda é: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes.

Já o Santos soma um triunfo e duas derrotas em seus últimos três jogos de Brasileirão. Primeiro, o clube visitou o Corinthians e perdeu por 1 a 0. Depois, novamente fora de casa, o Peixe superou o Vitória por 1 a 0 e respirou na tabela.

No entanto, na rodada seguinte, o clube paulista recebeu o Botafogo na Vila Belmiro e foi derrotado por 1 a 0. Neymar, expulso diante dos cariocas, será desfalque para enfrentar o Fortaleza. Uma possível escalação de Cléber Xavier é: Brazão; Aderlan (Escobar), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares (Luca Meirelles).

Veja as estatísticas de Fortaleza x Santos

Os empates são a maioria analisando o retrospecto total do confronto. Em 22 partidas, ocorreram cinco triunfos do Fortaleza, sete do Santos e dez igualdades. O Tricolor marcou 23 gols e o Alvinegro Praiano, que triunfou mais, fez 31.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Emiliano Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS: Brazão; Aderlan (Escobar), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cléber Xavier.