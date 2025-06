A Seleção Brasileira masculina enfrenta Cuba em partida válida pela primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) nesta quinta-feira (12). A partida é a segunda que a Seleção masculina disputa no Maracanãzinho na VNL 2025. A equipe venceu o duelo com o Irã por 3 a 0. A partida será às 17h30 (de Brasília) e tem transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na VNL, as seleções só se enfrentaram duas vezes, todas as partidas foram vencidas por Cuba. Foram seis sets perdidos e três ganhos. Talvez seja um dos jogos mais difíceis da primeira semana para o Brasil.

Outros confrontos do dia

21h - Estados Unidos x Irã - SporTV 2

Além desse, o Brasil tem mais três jogos pela frente na VNL. Veja o histórico dos demais confrontos:

BRASIL x UCRÂNIA

O terceiro confronto da Seleção Brasileira na VNL é contra uma seleção estreante. A Ucrânia nunca disputou a competição. Na Qualificação Intercontinental para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, o Brasil venceu a Ucrânia por 3 sets a dois.

BRASIL x ESLOVÊNIA

Brasil e Eslovênia se enfrentaram quatro vezes desde a criação da VNL. Desde então, foram três vitórias do Brasil contra uma da Eslovênia. Porém, a última partida entre eles, em 2024, foi vencida pela Eslovênia.

Seleção de Vôlei em treino para a VNL (Foto: CBV)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Irã pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Irã

Liga das Nações de Vôlei - Semana 1

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV