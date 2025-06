São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Vasco da Gama se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo. O confronto, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Vivendo momentos distintos, mas igualmente pressionados, São Paulo e Vasco tentam reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista ocupa atualmente a 13ª colocação, com 12 pontos somados e um aproveitamento modesto de 36%. A equipe comandada por Luis Zubeldía vem de duas derrotas consecutivas e venceu apenas duas vezes na competição. Com seis empates e três reveses, o time começa a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Vasco aparece duas posições abaixo na tabela, em 15º, com 10 pontos — mesma pontuação do Fortaleza, que abre o Z-4. Sob o comando de Fernando Diniz, que retornou durante a disputa do torneio, o Gigante da Colina tem retrospecto preocupante: dois triunfos, um empate e sete derrotas. A última delas aconteceu em casa, diante do Red Bull Bragantino, aumentando a pressão sobre o time carioca na luta para se afastar do descenso.

Retrospecto

O retrospecto entre São Paulo e Vasco revela um confronto tradicionalmente equilibrado no futebol brasileiro. Em 101 partidas disputadas até aqui, o time paulista leva uma leve vantagem: são 37 vitórias tricolores contra 36 da equipe cruzmaltina, além de 28 empates ao longo da história.

O encontro mais recente aconteceu no returno do Brasileirão de 2024, com vitória convincente do São Paulo por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Lucas Moura, duas vezes, e Luciano balançaram as redes. Na ocasião, Luis Zubeldía já comandava o time paulista, enquanto o Vasco estava sob a direção de Rafael Paiva.

São Paulo x Vasco no Brasileirão do ano passado (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

SÉRIE A - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Wendell; Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Díaz (Lucca); Lucas Ferreira e André Silva. (Técnico: Luis Zubeldía)

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Mauricio Lemos), Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. (Técnico: Fernando Diniz)