Vitória x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vitória e Cruzeiro enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, a última antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e Premiere no pay-per-view.

Pressionado em meio à queda de rendimento na temporada, o Leão conta com apoio de sua torcida para quebrar o jejum de quatro partidas sem vencer, sendo três pelo Brasileirão. A equipe comandada por Thiago Carpini ocupa a 16ª colocação, com apenas dez pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, que abre a zona de rebaixamento.

O Vitória vai a campo tendo de superar três ausências importantes por suspensão: Lucas Halter, agueiro, Ricardo Ryller, volante, e Janderson, atacante. A provável escalação tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga (Erik), Fabrício Santos (Gustavo Silva) e Renato Kayser.

Do outro lado, o Cruzeiro chega motivado e em busca do topo da tabela, já que o Flamengo, líder, não jogará na rodada devido ao Mundial de Clubes. A Raposa vem de 11 jogos de invencibilidade, sendo seis pelo Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim não contará com o meia Christian, suspenso por terceiro cartão amarelo, mas terá o retorno de Lucas Villalba. O provável Cruzeiro tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Eduardo; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: SpoeTV e Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Correa (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga (Erik), Fabrício Santos (Gustavo Silva) e Renato Kayser. Técnico: Thiago Carpini.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Eduardo; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. (Técnico: Leonardo Jardim).