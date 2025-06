Grêmio x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

Com campanhas semelhantes no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians dividem a mesma pontuação na tabela, mas vivem momentos distintos nas demais competições da temporada.

O Tricolor gaúcho, sob o comando de Mano Menezes, ocupa atualmente a 12ª colocação, com 15 pontos somados. A equipe venceu quatro jogos, empatou três e perdeu outros quatro. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio ainda segue na briga por uma vaga nas fases finais da Conmebol Sul-Americana.

Do outro lado, o Corinthians também acumula 15 pontos no Brasileirão e aparece logo à frente, na 11ª posição, pelos critérios de desempate. Em 11 partidas, o time conquistou quatro vitórias, empatou três vezes e sofreu quatro derrotas. O clube paulista, porém, vive situação oposta nas copas: avançou na Copa do Brasil, mas se despediu precocemente da Sul-Americana, ainda na fase de grupos.

Retrospecto

O histórico do confronto entre Grêmio e Corinthians é marcado pelo equilíbrio, mas com leve vantagem para o clube gaúcho. Em 95 duelos realizados, o Tricolor saiu vencedor em 35 ocasiões, enquanto o Alvinegro paulista triunfou 31 vezes. Os outros 29 confrontos terminaram empatados.

No último embate entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o Corinthians levou a melhor e venceu com autoridade na casa gremista: 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay. Àquela altura, Renato Gaúcho estava à frente do Grêmio, e Ramón Díaz dirigia o time paulista.

Partida entre Grêmio e Corinthians pela última rodada do Brasileirão 2024 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Confira as informações do jogo entre Grêmio x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

SÉRIE A - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite (Arezo). (Técnico: Mano Menezes)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Ángel Romero. (Técnico: Dorival Júnior)