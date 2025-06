Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Sub-20, da Copa da COSAFA, da Eurocopa Sub-21, do Brasileirão Sub-17 e Segunda Divisão Espanhola.

continua após a publicidade

➡️Enzo Fernández elogia Flamengo antes de confronto no Mundial: ‘É um clube enorme’

O meia Enzo Fernández está pronto para mais um grande desafio em sua ascendente carreira. Aos 24 anos, o argentino é peça-chave do Chelsea e projeta um desempenho de destaque no Mundial de Clubes da FIFA, onde enfrentará Flamengo, Espérance e LAFC no Grupo D.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 11 de junho de 2025)

Brasileirão sub-20

Internacional sub-20 x Vasco sub-20 – 19h – Sportv

Flamengo sub-20 x Corinthians sub-20 – 21h30 – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: o Flamengo enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)

Copa da COSAFA

Botsuana x Zâmbia – 10h – FIFA+

Suazilândia x Tanzânia – 10h – FIFA+

Eurocopa sub-21

Eslováquia sub-21 x Espanha sub-21 – 13h – UEFA.tv

Portugal sub-21 x França sub-21 – 16h – UEFA.tv

Itália sub-21 x Romênia sub-21 – 16h – UEFA.tv

Polônia sub-21 x Geórgia sub-21 – 16h – UEFA.tv

continua após a publicidade

Brasileirão sub-17

Santos sub-17 x Flamengo sub-17 – 15h – Santos TV (YouTube)

Segunda Divisão Espanhola (playoffs de acesso)

Real Oviedo x Almería – 16h – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.