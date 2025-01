Avião no solo: Neymar chega ao Brasil e leva torcedores à loucura

Neymar está no Brasil! O avião com o novo reforço do Santos pousou em um aeroporto em São Roque, região metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (31), pouco antes das 10h (de Brasília).

Em determinado momento do traslado, o voo que transportava Neymar ao Brasil foi acompanhado simultaneamente por mais de 33 mil pessoas em aplicativos de rastreamento aéreo.

Ao todo, o ex-atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, permaneceu por cerca de 18 horas em um voo fretado, que fez uma escala nem Lagos, na Nigéria, para reabastecimento, até pousar no Estado de São Paulo.

Nas redes sociais, torcedores de diversos clubes do futebol brasileiro foram à loucura com a chegada do craque, que assinará contrato válido com o Peixe até o fim de junho. Confira.

Caminho aberto para o retorno de Neymar ao Santos

Na última segunda-feira (27), Neymar acertou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, abrindo caminho para assinar, sem custos, com o Santos. No entanto, a documentação só foi liberada nesta quinta-feira (30). Com isso, o craque está livre para viajar ao Brasil e assinar um contrato de cinco meses, válido até a metade do ano.

Neymar ao lado de amigos e familiares durante translado para o Brasil (Foto: Reprodução)

