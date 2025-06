Minas e Sesi Franca estão na final do Novo Basquete Brasil (NBB). A segunda partida da decisão será realizada nesta quinta feira (12), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 19:30 (horário de Brasília). Após a vitória fora de casa no jogo 1 da final, a equipe mineira quer manter a boa atuação e confirmar o favoristimo dentro de casa. O jogo 2 da final do NBB terá transmissão no canal do NBB no Youtube, no SporTV (TV fechada), ESPN (TV Fechada) e BasquetPass (Streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo MIN FRA NBB FINAL JOGO 2 Data e Hora Quinta-feira, 12 de junho, às 19h30 Local Arena UniBH Árbitro Onde assistir

Franca x Minas, jogo 1 das finais do NBB (foto: Flickr Sesi Franca)

Pela primeira vez, a NBA House em São Paulo vai transmitir as Finais do NBB 2024/2025, reforçando ainda mais a conexão entre o basquete brasileiro e a liga americana. Os jogos, serão transmitidos na tela externa do local nos dias 14 e 21 de junho, a partir das 17h (de Brasília), pela ESPN (canal fechado).

Como está a final?

Jogo 1

Na primeira partida da final, o Minas conseguiu uma vitória expressiva fora de casa contra a equipe do Sesi Franca. Com destaque para o argentino, o armador Franco Baralle, que terminou a partida como cestinha da equipe mineira com 18 pontos e foi decisivo com uma bola de três nos segundos finais da partida, fazendo o time ficar a frente no placar e ganhar o jogo. Outro argentino foi destaque na equipe mineira, Juan Arengo, contribuindo com 16 pontos e 6 rebotes. Na equipe de franca o destaque foi para o ex jogador da NBA, Didi Louzada. O jogador foi o cestinha da partida com 23 pontos e 6 rebotes.

➡️Minas supera Franca fora de casa e sai na frente na final do NBB

Franco Baralle no jogo 1 da final do NBB (Foto: Yuri Reuters/LNB)

✅ FICHA TÉCNICA - MINAS x SESI FRANCA

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 12 de junho, às 19:30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado), ESPN (canal fechado), canal do NBB CAIXA no Youtube, BasquetPass (streaming)