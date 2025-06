Red Bull Bragantino x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Red Bull Bragantino recebe o Bahia no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília) desta quinta-feira (12). O confronto terá a transmissão exclusiva da Premiere (pay-per-view).

O Bragantino teve um início animador no Brasileirão. A equipe do interior paulista ocupa a 3º colocação, com 23 pontos e sete vitórias. Na última rodada, conquistou uma vitória importantíssima contra o Vasco da Gama no São Januário.

Ficha do jogo RBB BAH 12ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 11 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

O Bahia, por sua vez, volta à campo nesta quinta-feira (11) após vencer o Náutico pela Copa do Nordeste. Apesar da eliminação recente na fase de grupos da Libertadores, o clube segue em boa fase no Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço ocupa a 7º posição, com 18 pontos conquistados.

Everton Ribeiro encara jogadores do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2025, às 19h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra):

Cleiton; Hurtado, Eduardo Santos, Juninho Capixaba e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Eduardo Sasha, Isidro Pitta e Vinicinho

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga