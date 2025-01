Neymar no Santos: especialistas avaliam condição física do jogador

Com o retorno ao Santos confirmado, Neymar tem atraído os holofotes do mundo. Considerado um dos maiores ídolos do clube, a contratação tem gerado esperança nos torcedores, mas o histórico do camisa 10 nos últimos anos gera algumas dúvidas em relação à parte física.

— Para evitar novos problemas no futuro, é preciso implementar um programa de fortalecimento muscular e condicionamento físico personalizado, realizar avaliações biomecânicas regulares para identificar e corrigir desequilíbrios, adotar estratégias de prevenção específicas, como exercícios proprioceptivos e de estabilidade articular, e garantir períodos adequados de recuperação entre jogos e treinos — aponta Flávia Magalhães, médica do esporte, especialista em gestão de saúde e performance de atletas, que atua com futebol há mais de 20 anos.

A diferença de ritmo entre o futebol da Arábia Saudita e do Brasil também é outro aspecto que precisa ser levado em consideração. Com um campeonato ainda em desenvolvimento e por ser localizado em locais de muito calor, os sauditas apresentam uma intensidade menor durante os jogos, diferente do futebol nacional, que desde o início do ano já tem disputas de alto nível e pode chegar a mais 70 partidas em uma temporada. Segundo Thiago Fukuda, fisioterapeuta esportivo associado à Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física), apesar da mudança de cenário, o craque tem total capacidade de se readaptar ao ritmo brasileiro.

— Um atleta que vem de locais que têm uma carga de treino menor do que no Brasil e, principalmente, uma carga de partidas menor do que o Brasil, sem dúvida que vai levar um certo tempo para se adaptar totalmente a esse ritmo intenso de jogos com volume alto de treino. Mas um jogador desse nível com certeza tem estrutura, capacidade e um staff muito bom, profissional, que pode ajudá-lo a minimizar esse tempo de adaptação. Claro que o que conta muito é o talento do atleta, que já tem uma certa experiência e tende a saber lidar bem com essa situação — explica o profissional.

Para maximizar as chances de Neymar retomar e manter um alto desempenho, é necessário um gerenciamento cuidadoso da condição física, focando especialmente na prevenção de lesões e recuperação adequada entre partidas.

— Existem inúmeros casos de atletas que tiveram lesões de tornozelo e joelho - tratados cirurgicamente ou conservadoramente - que voltaram ao mesmo nível pré-lesão. Então a recuperação pode sim ocorrer totalmente do ponto de vista mecânico e físico, com uma dedicação do atleta, que é muito importante, para retomar o esporte em alto nível. Entretanto, deve-se levar em conta que, às vezes, o jogador já tem uma idade mais avançada, está no meio ou final de carreira, e isso pode repercutir em uma diminuição de explosão muscular e de algumas outras habilidades, mas que podem ser supridas pelo grande talento que o Neymar tem, neste caso —conclui Thiago Fukuda.

A mudança de ambiente e estar no país em que nasceu tende a ser um acalento para o atleta, que busca justamente essa proximidade com a torcida ao retornar ao clube que o revelou.

— O futebol brasileiro, apesar de ter um calendário exigente, pode oferecer um ambiente mais familiar e menos pressão internacional, o que pode beneficiar psicologicamente o atleta. No entanto, é crucial que haja um acompanhamento médico rigoroso e um plano de gestão de carga de treino e jogo adequado para minimizar os riscos de novas lesões — finaliza Flávia Magalhães.

