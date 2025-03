João Fonseca x Ugo Humbert em Miami; onde assistir e horário

Após a virada na estreia, contra o anfitrião Learner Tien, João Fonseca volta às quadras neste sábado (22), no Masters 1000 de Miami. Dessa vez, o desafio para o carioca de 18 anos e número 60 do mundo será o francês Ugo Humbert (20º, de 26 anos). Quarto jogo da quadra GrandStand, o confronto deve começar em torno das 17h30 (de Brasília) e tem transmissão da ESPN no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Caso supere Humbert, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançará, pela primeira vez em três tentativas, a terceira rodada de um Masters 1000. Sua estreia nesse nível de torneio foi em abril de 2024, quando eliminou o americano Alex Michelsen na estreia. Há duas semanas, o carioca nascido em Ipanema superou o britânico Jacob Fearnley na primeira rodada em Indian Wells.

João Fonseca busca revanche contra francês

Algoz do russo Andrey Rublev (9º), no Aberto da Austrália, em janeiro deste ano, e do francês Arthur Fils (20º), na edição de 2024 do Rio Open, o número 1 do Brasil vai em busca da terceira vitória contra um top 20 na carreira.

O deste sábado será apenas o segundo confronto entre Humbert e João Fonseca. O primeiro, na Copa Davis, no início de fevereiro, jogando em Orleans, o anfitrião levou a melhor sobre o brasileiro, por 7/5 e 6/3.

João Fonseca e Ugo Humbert entrarão em quadra após Jakub Mensik x Jack Draper, a terceira partida do dia na GrandStand. Antes desse, acontecem Taylor Fritz x Lorenzo Sonego e, abrindo o dia, Ons Jabeur x Jasmine Paolini, pela chave feminina.



FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X UGO HUMBERT

MASTERS 1000 DE MIAMI — 2ª RODADA

📅 Dia: sábado, 22 de março de 2025;

⏰ Horário: em torno das 17:30h (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)