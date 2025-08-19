menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Hugo Calderano em 2ª rodada do Grand Smash da Suécia; onde assistir e horário

Brasileiro encara o chinês Wen Ruibo nesta quarta-feira (20)

Hugo Calderano (BRA) vence Alexis Lebrun (FRA), semifinal do WTT Star Contender da Eslovênia (Foto: World Table Tennis)
imagem cameraHugo Calderano comemora vitória no WTT (foto: World Table Tennis)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/08/2025
11:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após dominar o amigo e compatriota Vitor Ishiy na estreia do Grand Smash da Suécia, o brasileiro Hugo Calderano disputa a 2ª rodada do torneio nesta quarta-feira (20). O mesa-tenista tem pela frente o também chinês Wen Ruibo. A partida final está marcada para às 14h10 (de Brasília) e será transmitida pela SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Hugo Calderano vence Shinozuka e é finalista no WTT de Buenos Aires

Calderano vem de mais uma vitória no Europe Smash. Ele venceu a disputa de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi também nesta terça-feira (19). A vitória foi a primeira da dupla na competição para o casal, que superou os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu por 3 sets a 1.

Hugo Calderano bicampeão do WTT da Eslovênia (foto: WTT)
Hugo Calderano foi bicampeão do WTT da Eslovênia (Foto: WTT)

Como funciona o Grand Smash da Suécia?

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

continua após a publicidade

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000
Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000
Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250
Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750
Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000
2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000
1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA
GRAND SMASH DA SUÉCIA
HUGO CALDERANO x WEN RUIBO

👥 Disputa: Hugo Calderano (BRA) e Wen Ruibo (CHN);
🏓 Fase: 2ª rodada
🏟️ Local: em Malmö, da Suécia;
🕰️ Horário: 14h10 (de Brasília);
📺 Onde assistir: SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias