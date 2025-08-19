Hugo Calderano em 2ª rodada do Grand Smash da Suécia; onde assistir e horário
Brasileiro encara o chinês Wen Ruibo nesta quarta-feira (20)
Após dominar o amigo e compatriota Vitor Ishiy na estreia do Grand Smash da Suécia, o brasileiro Hugo Calderano disputa a 2ª rodada do torneio nesta quarta-feira (20). O mesa-tenista tem pela frente o também chinês Wen Ruibo. A partida final está marcada para às 14h10 (de Brasília) e será transmitida pela SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube
➡️ Hugo Calderano vence Shinozuka e é finalista no WTT de Buenos Aires
Calderano vem de mais uma vitória no Europe Smash. Ele venceu a disputa de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi também nesta terça-feira (19). A vitória foi a primeira da dupla na competição para o casal, que superou os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu por 3 sets a 1.
Como funciona o Grand Smash da Suécia?
Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.
O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.
Premiação do individual
Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000
Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000
Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250
Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750
Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000
2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000
1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000
FICHA TÉCNICA
GRAND SMASH DA SUÉCIA
HUGO CALDERANO x WEN RUIBO
👥 Disputa: Hugo Calderano (BRA) e Wen Ruibo (CHN);
🏓 Fase: 2ª rodada
🏟️ Local: em Malmö, da Suécia;
🕰️ Horário: 14h10 (de Brasília);
📺 Onde assistir: SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube.
