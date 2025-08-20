menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (20/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta (20)

Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraArrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, das oitavas de final da Libertadores e da Su-Americana, dos playoffs da Champions League e etc

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 20 de agosto de 2025)

Brasileirão

Juventude x Vasco – 19h – Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: embalado pela vitória por 6 a 0 no Santos, o Vasco enfrenta o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF)
Jogos de hoje: embalado pela vitória por 6 a 0 no Santos, o Vasco enfrenta o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF)

Libertadores (oitavas)

Estudiantes x Cerro Porteño – 19h – ESPN 4 e Disney+
Internacional x Flamengo – 21h30 – Globo, ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Americana (oitavas)

Cienciano x Bolívar – 19h – Paramount+
Independiente x Universidad de Chile – 21h30 – ESPN 4 e Disney+
Universidad Católica-EQU x Alianza Lima – 21h30 – Paramount+

continua após a publicidade

Champions League (playoffs)

Fenerbahçe x Benfica – 16h – TNT e HBO Max
Basel x Copenhague – 16h – Space e HBO Max
Celtic x Kairat – 16h – HBO Max
Bodo/Glimt x Sturm Graz – 16h – HBO Max

➡️Assista à Champions League na HBO MAX com UOL PLAY

Copa do Nordeste (semifinal)

Bahia x Ceará – 21h30 – ESPN 2, Disney+ e Premiere
CSA x Confiança – 21h30 – Premiere

Supercopa Saudita (semifinal)

Al Qadsiah x Al Ahli – 9h – Sportv 2, Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

➡️Clique para assistir no Sportv

Campeonato Japonês

Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe – 7h – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Paulista Feminino

Taubaté (F) x Palmeiras (F) – 15h – UOL Play

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Bolton x Reading – 16h – Disney+

Brasileirão sub-20 (final)

RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 – 18h – Sportv

Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

Gotham (F) x Monterrey (F) – 20h – Disney+
CAI (F) x Deportivo Saprissa (F) – 21h – Disney+
Alajuelense (F) x América (F) – 23h – Disney+

Leagues Cup

Inter Miami x Tigres – 21h – Apple TV
Toluca x Orlando City – 21h50 – Apple TV
Seattle Sounders x Puebla – 0h – Apple TV
Los Angeles Galaxy x Pachuca – 0h45 – Apple TV

continua após a publicidade

Copa Centro-Americana da Concacaf

Real CD España x Cacique Diriangén – 23h – Disney+
Cartagines x Verdes – 23h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias