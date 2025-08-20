Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (20/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta (20)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, das oitavas de final da Libertadores e da Su-Americana, dos playoffs da Champions League e etc
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 20 de agosto de 2025)
Brasileirão
Juventude x Vasco – 19h – Premiere
Libertadores (oitavas)
Estudiantes x Cerro Porteño – 19h – ESPN 4 e Disney+
Internacional x Flamengo – 21h30 – Globo, ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana (oitavas)
Cienciano x Bolívar – 19h – Paramount+
Independiente x Universidad de Chile – 21h30 – ESPN 4 e Disney+
Universidad Católica-EQU x Alianza Lima – 21h30 – Paramount+
Champions League (playoffs)
Fenerbahçe x Benfica – 16h – TNT e HBO Max
Basel x Copenhague – 16h – Space e HBO Max
Celtic x Kairat – 16h – HBO Max
Bodo/Glimt x Sturm Graz – 16h – HBO Max
Copa do Nordeste (semifinal)
Bahia x Ceará – 21h30 – ESPN 2, Disney+ e Premiere
CSA x Confiança – 21h30 – Premiere
Supercopa Saudita (semifinal)
Al Qadsiah x Al Ahli – 9h – Sportv 2, Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Japonês
Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe – 7h – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Paulista Feminino
Taubaté (F) x Palmeiras (F) – 15h – UOL Play
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
Bolton x Reading – 16h – Disney+
Brasileirão sub-20 (final)
RB Bragantino sub-20 x Palmeiras sub-20 – 18h – Sportv
Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
Gotham (F) x Monterrey (F) – 20h – Disney+
CAI (F) x Deportivo Saprissa (F) – 21h – Disney+
Alajuelense (F) x América (F) – 23h – Disney+
Leagues Cup
Inter Miami x Tigres – 21h – Apple TV
Toluca x Orlando City – 21h50 – Apple TV
Seattle Sounders x Puebla – 0h – Apple TV
Los Angeles Galaxy x Pachuca – 0h45 – Apple TV
Copa Centro-Americana da Concacaf
Real CD España x Cacique Diriangén – 23h – Disney+
Cartagines x Verdes – 23h – Disney+
