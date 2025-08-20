menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Hugo Calderano x Oh Junsung: horário e onde assistir ao Europe Smash

Hugo Calderano enfrenta o sul-coreano Oh Junsung nesta quinta-feira (21)

Hugo Calderano comemora ponto na final cotnra o alemão Benedikt Duda (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
imagem cameraHugo Calderano comemora ponto na final cotnra o alemão Benedikt Duda (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 20/08/2025
17:35
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após eliminar o chinês Ruibo, Hugo Calderano enfrenta o sul-coreano Oh Junsung nesta quinta-feira (21) pelas oitavas de final do Europe Smash. A partida final está marcada para às 9h (horário de brasília) e será transmitida pela SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hugo Calderano (Brasil) x Oh Junsung (Coreia do Sul). WTT Star Contender Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
Hugo Calderano (Brasil) x Oh Junsung (Coreia do Sul). WTT Star Contender Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Hugo Calderano precisou usar, praticamente, todo seu repertório para avançar às oitavas de final do Europe Smash da Suécia. Nesta quarta-feira (20), em duelo dramático e de altíssimo nível, o brasileiro, de 29 anos, que perdia o quarto set por 10/5, derrotou o jovem chinês Wen Ruibo, de 18 (62º do mundo), por 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/5, 13/11 e 12/10.

Quem é OH Junsung?

Aos 19 anos, OH Junsung já se destaca como um dos talentos mais brilhantes de sua geração. Filho do lendário mesa-tenista sul-coreano Oh Sang-eun, medalhista de bronze em Mundiais, OH Junsung traz em seu DNA a paixão e o talento pelo esporte.

continua após a publicidade

Ele já conquistou a Copa do Mundo em duplas mistas, um WTT Star Contender em Chennai e um WTT Star Contender em Foz do Iguaçu. A ascensão do jovem sul-coreano no ranking mundial é notável: ele subiu de fora do Top 200 para o Top 50 em apenas 12 meses, alcançando recentemente sua melhor posição na carreira, no 16º lugar.

Oh Junsung, da Coreia do Sul em ação no Rafain Convention. (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
Oh Junsung, da Coreia do Sul em ação no Rafain Convention (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

circulo com pontos dentroTudo sobre

