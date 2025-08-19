Bahia e Ceará fazem jogo único e decisivo a partir das 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SBT (TV aberta), ESPN 2 (TV fechada), Premiere (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming).

Quem passar desse confronto pega CSA ou Confiança, que disputam a outra semifinal no mesmo horário, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em caso de empate, a classificação para a final será definida nos pênaltis.

Como chega o Bahia?

Invicto há seis jogos na temporada (três vitórias e três empates), o Bahia chega embalado depois de vencer o Corinthians em plena Neo Química Arena por 2 a 1, no último sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. Já na Copa do Nordeste o Tricolor ganhou o direito de decidir as semifinais em casa por ter feito a melhor campanha geral na competição. Além da liderança do Grupo B, com 16 pontos na primeira fase, a equipe de Rogério Ceni bateu o Fortaleza nas quartas de final por 2 a 1, também na Arena Fonte Nova.

Para este confronto contra o Ceará, o treinador terá o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Corinthians. Quem também deve estar disponível é o atacante Erick Pulga e o meia Rodrigo Nestor, ambos recuperados de lesão. Por outro lado, o lateral Gilberto e o meia Michel Araújo, titulares contra o Timão, ficaram na academia no último treino e são dúvidas. Kanu, Erick e Fredi Lippert seguem no departamento médico.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia antes de enfrentar o Retrô (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Como vem o Ceará?

Depois da vitória contra o Bragantino no último sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, o Ceará se estabilizou na primeira metade da tabela e chega confiante para as semifinais do Nordestão. A equipe comandada por Léo Condé ficou na terceira posição no grupo do Bahia, com 13 pontos, e chega às semfinais após eliminar o Sport nos pênaltis, na Ilha do Retiro, em jogo que terminou empatado por 0 a 0 no tempo normal.

Nesta quarta, o técnico Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia pela mesma razão: ambos pertencem ao Bahia e estão emprestados. Além disso, o lateral está se recuperando de lesão. O goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho também estão no departamento médico.

Léo Condé, treinador do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia e Ceará

BAHIA x CEARÁ

SEMIFINAL - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Ceará: SBT, Premiere, ESPN 2 e Disney+ Premium;

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

Fonte Nova é o palco de Bahia x Ceará (Foto: Rafael Rodrigues/Bahia)

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Erick Pulga ou Cauly) Ademir e Willian José.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé):

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique).