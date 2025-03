Em prol do crescimento do esporte, Liga Tênis 10 realiza torneio no Rio de Janeiro

Nos dias 22 e 23 de março, a Liga Tênis 10, movimento dedicado ao crescimento do esporte no Brasil, realizará um torneio de tênis para crianças de 5 a 12 anos na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro. O complexo esportivo está localizado em Laranjeiras.

O cronograma do torneio foi estruturado conforme a idade e o nível de experiência dos participantes. Crianças iniciantes, de 5 a 10 anos, jogarão com a bola vermelha, ideal para quem está começando, em quadras reduzidas que incentivam trocas mais longas e introduzem o aspecto competitivo de forma gradual.

Já os jogadores de nível intermediário, entre 7 e 10 anos, que possuem maior controle da bola, competirão com a bola laranja. Por fim, o nível avançado é voltado para crianças de 9 a 12 anos, que já jogam em quadras de tamanho oficial e têm experiência suficiente para disputar pontos em toda a extensão da quadra.

— É uma grande satisfação para a Liga Tênis 10 realizar mais um torneio na Rio Tennis Academy, um espaço de alto nível para o desenvolvimento do esporte. Mais do que aprimorar a técnica, esse torneio é fundamental para o crescimento emocional das crianças, ajudando-as a lidar com desafios fora do mundo digital. O torneio fortalece laços familiares, aproxima treinadores e atletas e promove um ambiente de crescimento para todos os envolvidos — destacou Bruna Assemany, CEO da Liga.

Luisa Stefani é uma das apoiadoras do projeto (Foto: Andrew Ong/USTA)

Além dos torneios, a Liga Tênis 10 tem se destacado em 2024 por suas iniciativas que impulsionam o acesso ao esporte e a capacitação de profissionais. A parceria com a Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro (SMEL) viabilizou a realização de aulas gratuitas para crianças de 5 a 12 anos em Vilas Olímpicas, além de treinamentos para novos instrutores.

Neste ano, a Liga Tênis 10 celebra uma década de atuação, consolidando seu compromisso com a democratização do esporte com 10% das vagas destinadas a projetos sociais. Com mais de 50 torneios realizados em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Goiânia, Anápolis e Belo Horizonte, a Liga também expandiu sua presença para países europeus como Inglaterra, Áustria e Eslovênia, levando sua missão de fomentar o tênis entre crianças e adolescentes a diferentes partes do mundo.