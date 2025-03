ATP confirma melhor ranking da carreira de João Fonseca

A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) confirmou o melhor ranking da carreira de João Fonseca. O título do Challenger de Phoenix, no Arizona, nos EUA, conquistado neste domingo (16) rendeu ao brasileiro, de 18 anos, um salto de 20 posições: nesta semana, ele é o 60º melhor do mundo. Até então, seu melhor ranking era o 68º, alcançado mês passado, logo após vencer o ATP 250 de Buenos Aires.

O título e a melhor colocação no ranking servem como motivação para o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, debutar, nos próximos dias, no Masters 1000 de Miami, cuja chave principal começa na quarta-feira.

Segundo mais jovem do continente a ganhar 3 Challengers

Ao triunfar neste domingo no Arizona, João Fonseca se tornou o segundo mais jovem sul-americano a conquistar três Challengers (os outros foram em Lexington, nos EUA, ano passado, e em Camberra, na Austrália, no início de 2025). Nesse quesito, o brasileiro só está atrás de ninguém menos do que o argentino Juan Martin Del Potro, campeão do US Open de 2009. O tenista da Argentina, hoje aposentado, ganhou três Challengers aos 17 anos e 10 meses, enquanto o atual número 1 do Brasil tem 18 anos e seis meses.

Do 730º lugar em janeiro de 2024 para o top 70 em 2025

E a ascensão desse carioca nascido em Ipanema é um dos maiores termômetros do seu enorme potencial. No início de 2024, João Fonseca era o 730º do mundo, aos 17 anos. Logo após o Rio Open daquela temporada, em fevereiro, quando alcançou, pela primeira vez as quartas de final de um ATP, o brasileiro já pulou da 655ª (antes da estreia no Jockey Club) para a 343ª posição.

Neste ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue com 100% de aproveitamento em finais, com destaque para a do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, o maior título de sua promissora carreira até agora. Contando com o troféu erguido no NextGen, em dezembro, na Arábia Saudita, são quatro títulos nas últimas quatro finais.



Os títulos de João Fonseca em 2025

ATP 25 de Buenos Aires (Argentina, fevereiro)

6/4 e 7/6 Francisco Cerúndolo (ARG, 28º) - Final

7/6, 5/7 e 6/1 Laslo Djere (SER, 112º) - Semifinal

3/6, 6/4 e 7/5 Mariano Navonne (ARG, 47º) - Quartas de final

2/6, 6/4 e 6/2 Federico Coria (ARG, 115º) Oitavas de final

6/3 e 6/3 Tomas Etcheverry (ARG, 44º) - Estreia

Challenger de Phoenix (EUA, março)

7/6 e 7/6 Alexander Bublik (CAZ, 82º) - Final

6/3 e 6/3 Kei Nishikori (JAP, 76º) - Semifinal

6/4 e 6/4 Hugo Gaston (FRA, 93º) - Quartas de final

6/1, 4/6 e 6/3 Jan-Lennard Struff (ALE, 46º) - Oitavas de final

6/2 e 6/4 Pavel Kotov (RUS, 102º) - Estreia

Challenger de Camberra (Austrália, janeiro)

6/4 e 6/4 Ethan Quinn (EUA, 202º) - Final

6/3 e 6/3 Jacob Fearnley (ING, 99º) - Semifinal

6/2 e 6/3 Harold Mayot (FRA, 116º) - Quartas de final

6/1 e 7/5 Duje Ajdukovic (SER, 142º) - Oitavas

6/1 e 6/3 Mackenzie McDonald (EUA, 131º) - Estreia