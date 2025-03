Mirra Andreeva conquistou o título do Indian Wells ao derrotar Aryna Sabalenka, a número 1 do mundo, no último domingo (16). No entanto, a jovem de 17 anos não esperava receber uma grande surpresa em seguida. A tenista revelou que LeBron James foi uma de suas maiores inspirações para o sucesso, e logo após a vitória, foi parabenizada pelo astro da NBA nas redes sociais.

— LeBron diz que, mesmo que você não jogue 100% ou não se sinta 100% fisicamente, deve escolher estar 100% mentalmente. Ele disse que é isso que nos torna campeões, então tentei fazer o mesmo — afirmou Mirra Andreeva em entrevista.

Nas redes sociais, LeBron James respondeu à tenista, expressando sua felicidade por ter sido uma inspiração:

— Mirra, parabéns! Fico feliz por ter ajudado, mas, honestamente, você conseguiu tudo isso! Todo seu trabalho duro, motivação e dedicação ao seu jogo. Continue assim! — escreveu o jogador do Los Angeles Lakers.

LeBron James parabeniza Mirra Andreeva nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Como foi a vitória de Mirra Andreeva em Indian Wells?

Sabalenka começou a partida com amplo domínio, vencendo o primeiro set por 6/2 após quebrar o saque de Andreeva e controlar o ritmo. No segundo set, a jovem ucraniana reagiu com variações táticas e bolas vencedoras, colocando a número 1 do mundo na defensiva.

No set decisivo, após um início equilibrado com três quebras de saque, Andreeva confirmou seu jogo no quarto game, abriu vantagem e fechou a partida com uma bola vencedora de direita. Com o título em Indian Wells, Andreeva soma 1000 pontos e salta para a 6ª posição no ranking da WTA, enquanto Sabalenka mantém a liderança isolada, com mais de 2000 pontos de vantagem sobre Iga Swiatek, a segunda colocada.

A campeã mais jovem da história do Indian Wells

Mirra Andreeva venceu o Indian Wells após derrotar Aryna Sabalenka (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris nas duplas, Mirra Andreeva entrou para a história ao se tornar a terceira campeã mais jovem do Indian Wells, um dos torneios mais importantes do tênis. Apenas Martina Hingis e Serena Williams estão à frente dela nesse ranking.

Com a conquista, Mirra Andreeva também se tornou a tenista mais jovem a alcançar vitórias consecutivas no WTA 1000 desde a suíça Martina Hingis, que realizou o feito em 1997. A vitória consolida a ucraniana como uma das grandes promessas do tênis mundial, com um futuro promissor pela frente.