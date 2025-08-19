O Internacional e Flamengo se enfrentam pela terceira vez em uma semana, voltando, agora, à Libertadores. Os dois clubes entram em campo, pela partida de volta das oitavas de final, às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (20). O jogo será transmitido pelo Premiere (TV fechada). ➡️Clique para assistir na Disney+ (streaming). Globo (TV aberta) e ESPN (TV fechada) também transmitem a partida.

Como chegam Internacional e Flamengo

Nos dois duelos anteriores, o time do técnico Roger Machado levou a pior para a equipe de Filipe Luís. Perdeu a ida no torneio continental por 1 a 0, na quarta passada (13), e o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro por 3 a 1, no domingo (17). Sem problemas com os principais nomes do elenco, o Inter deve repetir o time que saiu com derrota no Maracanã. O Colorado precisa vencer por dois gols ou mais para ir às quartas de final.

Após a vitória no jogo de ida no Maracanã, o técnico Filipe Luís contará com um retorno importante. Afinal, Arrascaeta, que cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0, retorna e fica à disposição do treinador. Outras novidades serão Danilo e De La Cruz, que chegaram a atuar no confronto entre as equipes no final de semana, pelo Brasileirão. A principal dúvida é no meio-campo, na dupla com Jorginho. No primeiro jogo, Allan foi titular. No entanto, Saúl, que fez um grande jogo no domingo, briga pela vaga.

Do que Internacional e Flamengo precisam

Os donos da casa precisam vencer de qualquer forma. Se a vitória for por dois gols ou mais, o Alvirrubro se classifica para as quarta de final da Libertadores. Se for por um, a vaga será decidida nos pênaltis. Ao Flamengo, o empate ou vitória garantem a classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Benítez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley. (Técnico: Roger Machado).

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta. Samuel Lino, Pedro (Bruno Henrique) e Luiz Araújo. (Técnico: Filipe Luís)

