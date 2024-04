O brasileiro foi agraciado com um convite após seus bons resultados com quartas no ATP 250 de Bucareste (Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 15:41 • Madri (Espanha)

Brilhou mais uma vez a estrela do jovem João Fonseca, de 17 anos. O carioca emplacou sua primeira vitória, nível Master 1000, nesta quinta-feira (25), e avançou à segunda rodada em Madri, na Espanha. O tenista derrotou o americano Alex Michelsen, 70º colocado, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 4/6 6/0 6/2 após 2h01min de duração na quadra 3 do moderno complexo da Caja Mágica.

O brasileiro foi agraciado com um convite após seus bons resultados com quartas no ATP 250 de Bucareste, na Romênia, no Rio Open e no challenger de Madri, na Espanha.

Fonseca começou a partida nervoso, cometendo erros de forma rápida e dando margem ao saque do oponente que abriu 4 a 1 com duas quebras. João devolveu uma delas, pressionou e por pouco não empatou a primeira parcial.

As bolas de forehand e backhand entraram bem na segunda etapa e com três quebras ele deu um pneu no adversário. Michelsen foi ao vestiário, parou o jogo, mas no retorno o brasileiro abriu quebra no longo quarto game e fez 3 a 1. O quinto game foi crucial. Ele salvou quatro break-points e vibrou ao confirmar. Depois, bastou fazer o saque e ir firme pra devolução para definir a importante vitória na carreira.

Esta é a quarta vitória de João sobre um top 100 na carreira e em cerca de dois meses. Agora o desafio será contra — ex-top 10 e atual 30º colocado, o britânico Cameron Norrie, 29º favorito, onde buscará seu maior triunfo na curta carreira. O duelo ocorrerá na quinta-feira.