Depois de se despedir na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, João Fonseca volta, nesta segunda-feira, a entrar em ação. Na estreia na grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o número 1 do Brasil e 57 do mundo terá pela frente o belga Zizou Bergs de 26 anos e 49 do planeta. Inédito, o confronto abre a programação da quadra central, às 7h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN 2 e da plataforma de streaming Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Com Alcaraz, imagens do ATP 500 do Queen's Club

➡️ Campeão mundial pelo Corinthians joga torneio de tênis

No último dia 15, Bergs alcançou a segunda final da carreira, na grama de 's-Hertogenbosch e perdeu o título para o canadense Gabriel Diallo. A ótima campanha no torneio holandês rendeu ao belga um salto de 14 posições no ranking mundial, que o fez ultrapassar, entre outros, o número 1 do Brasil, impedindo que o carioca subisse uma colocação. A posição atual é a melhor da carreira do tenista da Bélgica.

➡️ Bia Haddad vence nas duplas em Nottingham

Em janeiro, Bergs alcançou a primeira final da carreira, na quadra rápida do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Na ocasião, o troféu ficou com o experiente francês Gael Monfils. Na temporada, são 21 vitórias e 13 derrotas em torneios ATP.



O tenista carioca vai em busca da primeira vitória na chave principal em três torneios na grama.



Caso avance, João Fonseca terá pela frente ninguém menos do que o principal favorito, o americano Taylor Fritz, atual campeão e número 4 do mundo. O tenista dos EUA também triunfou em Eastbourne em 2019 e 2022.

continua após a publicidade

Tanto o número 1 do Brasil quanto o belga vivem o melhor ano de suas carreiras. Em fevereiro, João Fonseca, aos 18 anos, se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP. A façanha foi em Buenos Aires.

O torneio em Eastbourne é o último desafio de João Fonseca antes de estrear em Wimbledon, que começa no dia 30.

O belga Zizou Bergs na vitória sobre Mark Lajal, da Estônia, em Hertogenbosch (Foto: Sander Koning / ANP / AFP) / Netherlands OUT / NETHERLANDS OUT / NETHERLANDS OUT



➡️ Sabalenka se diverte ao acertar a câmera em treino; vídeo





Onde assistir a João Fonseca x Zizou Bergs, estreia do ATP 250 de Eastbourne

📅 Dia: segunda-feira, 23 de junho de 2025;

⏰ Horário: 7h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra central de Eastbourne, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ (streaming pago)