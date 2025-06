O brasileiro Hugo Calderano vem se destacando no cenário mundial do tênis de mesa com conquistas relevantes. Agora, é a hora dele e de sua parceira e namorada, Bruna Takahashi, brigarem juntos por um importante título na categoria duplas mistas. Neste domingo (22), a dupla "Calderashi" faz a final do WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, cabeças-de-chave número 1 do torneio, às 8h30 (de Brasília). É a primeira vez que a dupla, que também é um casal, vai a uma decisão. A partida tem transmissão do Sportv e da Cazé TV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Com isso, Calderano terá uma missão que poderá ser tripla neste domingo. Antes da decisão nas duplas mistas, ele disputa a semifinal de simples masculina contra o francês Alexis Lebrun, às 6h40 (de Brasília). Se vencer, ele automaticamente jogará a o chinês Zhou Qihao por 3 a 2, com parciais de 8/11, 11/9, 10/12, 11/9 e 11/8. Quem vencer jogará a decisão contra o vencedor da partida entre o irmão de seu adversário na semi, Felix Lebrun, da França, e o anfitrião Darko Jorgic, da Eslovênia. A disputa do ouro no simples masculino será às 13h (de Brasília).

Veja a possível missão tripla de Calderano neste domingo

6h40 (de Brasília): Hugo Calderano (BRA) x Alexis Lebrun (FRA) - semifinal simples masculina

8h30 (de Brasília): Calderano/Takahashi (BRA) x Jonghoon/Yubin (COR) - final duplas mistas

13h (de Brasília): Calderano ou Alexis Lebrun x Felix Lebrun ou Jorgic Darko - final simples masculina

