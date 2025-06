A frustração e tristeza pela derrota na final de Roland Garros, há nove dias, já são páginas viradas para Aryna Sabalenka. Nesta segunda-feira (16), a número 1 do mundo voltou a mostrar seu conhecido bom humor nas redes sociais. A bielorrussa postou um vídeo em que mostra estar com a pontaria em dia.



➡️ Imagens da final feminina de Roland Garros

Durante treino para debutar na temporada de grama, a líder do ranking acertou, na primeira tentativa, a câmera de um celular, que estava no final da quadra.



Como não poderia deixar de ser, Sabalenka fez graça ao compartilhar a imagem nas redes:



- Queria ver quantas tentativas levaria para acertar o telefone e foi de primeira - escreveu a bielorrussa.

Sabalenka conhece rival em Berlim



Sabalenka vai debutar, nesta semana, na grama. E conheceu, nesta segunda-feira, a rival de estreia no WTA de Berlim: será a suíça Rebeka Masarova, algoz da americana Sofia Kenin.

Na final de Roland Garros, a líder do ranking foi às lágrimas com a derrota, de virada, para a americana Coco Gauff:



- Dói muito, foi terrível. Parabéns pelo segundo Slam, você é uma lutadora. Peço desculpas ao meu time, mas voltarei mais forte - reconheceu a líder do ranking, que buscava título inédito, bastante emocionada, na premiação.

Depois, a número 1 do mundo disse ter sido a pior final que disputou na carreira.

Em janeiro, Sabalenka perdeu a final do Aberto da Austrália para outra tenista dos EUA; Madison Keys.

Neste ano, a bielorrussa soma 40 vitórias em 47 partidas e três títulos: em Madri, Miami e Brisbane.

