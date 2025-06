Neto desabafa após vitória de brasileiro no Mundial: ‘Não representa o Brasil’

Os clubes brasileiros surpreenderam todo mundo no Mundial de Clubes da Fifa com partidas heroicas. Depois da vitória do Botafogo em cima do PSG, que encerrou um jejum de 13 anos dos brasileiros contra europeus, o Craque Neto fez um forte desabafo.

Flamengo e Botafogo conseguiram vitórias impressionantes em cima de Chelsea e PSG, respectivamente, enquanto Fluminense e Palmeiras jogaram melhor que seus adversários europeus no confronto direto pela fase de grupos.

Nas redes sociais, o ex-jogador Neto fez um desabafo depois do triunfo Glorioso em cima do Paris Saint-Germain. Ele falou sobre os torcedores rivais que comemoraram o resultado depois do apito final.

- Esse papo furado aí de Botafogo, Palmeiras é Brasil. Isso é mentira. Vocês acham então que os jornalistas flamenguistas estavam torcendo pro Botafogo? Nós todos os brasileiros tiramos sarro que ia ser 8 a 0, 5 a 0. Cara, o Botafogo que merece os aplausos - começou o ex-jogador.

- E o Igor Jesus, que fez o gol? Foi convocado? Vocês da imprensa do Rio falam disso? Vocês que desprezaram de maneira muito forte o Botafogo. O Botafogo representa o Brasil, não. O Botafogo representa o Botafogo. Parabéns - completou Craque Neto

Vitória histórica do Botafogo no Mundial de Clubes

No duelo entre os atuais campeões da América e Europa, brilhou a Estrela Solitária. Nesta quinta-feira (19), o Botafogo fez história e venceu o PSG por 1 a 0, no Rose Bowl, em Pasadena, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Igor Jesus fez o gol do Fogão.

A equipe francesa iniciou a partida como se esperava, com mais posse de bola e no ataque. Aos poucos, o Glorioso passou a ter as suas oportunidades. Aos 34 minutos da primeira etapa, Igor Jesus driblou Pacho, finalizou e fez um golaço, que garantiu uma dos episódios mais bonitos da vitoriosa história do Botafogo.

O triunfo também marca a quebra de um tabu para o futebol brasileiro. Foi a primeira vitória de um clube nacional sobre um europeu no Mundial de Clubes em quase 13 anos, sendo a última vez a conquista do Corinthians sobre o Chelsea, em 2012.

Como está a tabela?

O Fogão segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com seis pontos, o clube lidera o Grupo B e precisa apenas empatar com o Atlético de Madrid na última rodada para garantir a classificação. Os espanhóis, assim como o PSG, têm três pontos, mas os franceses ocupam a vice-liderança devido aos critérios de confronto direto e saldo de gols. O Seattle Sounders segue sem pontuar e está na lanterna.