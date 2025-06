Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da segunda rodada do Mundial de Clubes, da Série B do Brasileirão, da Copa Paulista e da Copa Ouro da Concacaf.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 22 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Juventus x Wydad Casablanca – 13h – DAZN, Sportv e CazéTV

– 13h – DAZN, Sportv e CazéTV Real Madrid x Pachuca – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

– 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV RB Salzburg x Al Hilal – 19h – DAZN, Sportv e CazéTV

– 19h – DAZN, Sportv e CazéTV Manchester City x Al Ain – 22h – DAZN, Sportv e CazéTV

➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Francisco Conceição e Kolo Muani comemoram gol da Juventus sobre o Al Ain (Foto: Kevin Cox/AFP)

Campeonato Paulista Feminino

RB Bragantino (F) x Palmeiras (F) – 10h – Sportv

– 10h – Sportv São Paulo (F) x Corinthians (F) – 19h – Record News, Space e Max

Copa Paulista

Portuguesa Santista x Oeste – 10h – Paulistão (YouTube)

Campeonato Uruguaio

River Plate-URU x Liverpool-URU – 11h – Disney+ Racing-URU x Progreso – 15h – Disney+ Peñarol x Montevideo Wanderers – 17h30 – Disney+ Defensor x Cerro – 20h – Disney+

Campeonato Norueguês

Valerenga x Molde – 9h30 – OneFootball Kristiansund x Rosenborg – 12h – OneFootball e TV do Zé (YouTube) Viking x Fredrikstad – 14h15 – OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Euro Sub-21 (Quartas de Final)

Dinamarca sub-21 x França sub-21 – 13h – UEFA.tv

– 13h – UEFA.tv Alemanha sub-21 x Itália sub-21 – 16h – UEFA.tv

Brasileirão Série B

Coritiba x Cuiabá – 16h – ESPN e Disney+ Atlético-GO x Volta Redonda – 16h – Disney+ Amazonas x Vila Nova – 18h – Nosso Futebol, ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Liga Nacional de Futsal

Blumenau x Corinthians – 18h30 – Canal GOAT e LNFTV (YouTube)

Copa Ouro

Estados Unidos x Haiti – 20h – ESPN 4 e Disney+

– 20h – ESPN 4 e Disney+ Arábia Saudita x Trinidad e Tobago – 20h – Disney+

– 20h – Disney+ México x Costa Rica – 23h – ESPN e Disney+

– 23h – ESPN e Disney+ República Dominicana x Suriname – 23h – Disney+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.