Reação de dono do PSG viraliza após derrota para o Botafogo no Mundial

Nesta quinta-feira (19), o Botafogo fez história e venceu o PSG por 1 a 0, no Rose Bowl, em Pasadena, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Igor Jesus fez o gol do Fogão. Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, não ficou nada satisfeito com o resultado, e sua reação viralizou.

continua após a publicidade

Além da frustração natural por uma derrota em uma competição importante, John Textor e Nasser Al-Khelafi já trocaram diversas farpas publicamente. A rivalidade é oriunda do futebol francês, já que o norte-americano, que controla o Botafogo, também tem o controle do Lyon.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a partida, o catari que administra o Paris Saint Germain, saiu andando pelo campo com cara de pouquíssimos amigos. Imediatamente a reação começou a viralizar na internet, ainda mais pelo histórico de brigas entre os donos das duas equipes. Veja abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Jogadores do Botafogo comemoram vitória no Mundial de Clubes (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Veja reação do dono do PSG após derrota para o Botafogo e interação da web

PSG x Botafogo: entenda desavença entre os donos

Além do Botafogo, Textor também controla a gestão do Lyon, grande clube da França, com quem planeja fazer o mesmo processo de recuperação e retomada ao protagonismo. Por lá, o Paris Saint-Germain, desde a chegada de Al-Khelaïfi com o aporte da Qatar Sports Investments (QSI), em 2011, foram 13 campeonatos nacionais.

A polêmica entre os gestores bilionários iniciou em julho de 2024. Em fevereiro deste ano, o jornal L'Équipe, da França, vazou áudios de uma discussão em uma reunião sobre direitos de transmissão da Ligue 1. Nela, Al-Khelaïfi manda Textor "calar a boca" e o chama de "caubói".

continua após a publicidade

- John (Textor), cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco - Textor, como resposta, foi ao gramado antes de um Lyon x PSG com um chapéu de caubói.

Ataques e provocações

Também no início de 2025, John Textor, durante participação no programa "Rothen S'Enflamme", do portal "RMC Esporte", afirmou que o PSG tem proteção institucional a pedido da UEFA porque o catariano é presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA) e que tem influência absoluta no futebol francês.

Os clubes tiveram os caminhos cruzados no Mundial após sorteio da Fifa. Sobre o confronto, em abril, o estadunidense provocou o gigante francês, diminuindo sua relevância.

- O Botafogo venceu o Brasileiro e a Libertadores para se classificar. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris, um time histórico como o do Atlético de Madri e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso — disse em entrevista à "DAZN".