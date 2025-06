Número 41 do mundo na modalidade (e 21 nas simples), Bia Haddad Maia disputa, neste domingo, a 12ª final de duplas da carreira, a segunda ao lado da alemã Laura Siegemund só neste ano. Na decisão do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, a parceria da brasileira tem pela frente as cabeças de chave 4, a japonesa Ena Shibahara e a cazaque Anna Danilina. A partida começa em torno das 10h (de Brasília), deste domingo, com transmissão da Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+



Campeã de simples e duplas no torneio britânico em 2022, a brasileira venceu uma batalha na semifinal, no sábado. Ela e Siegemund derrotaram a russa Irina Khromacheva e a húngara Fanny Stollar, dupla segunda favorita, por 7/5 3/6 10/5 .



10º torneio de Bia Haddad e Laura

Esse é o 10º torneio que a brasileira faz dupla com a alemã, e a terceira vez que as duas disputam a decisão. Em janeiro de 2025, em Adelaide, na Austrália, as duas perderam o título para a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova.



A primeira final de Bia Haddad com Laura foi no início da parceria, em Indian Wells, em março de 2023 (vídeo abaixo). Naquela semana, o título ficou com as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.





Algoz da brasileira está na final

Nas simples, a campanha de Bia Haddad no WTA 250 de Nottingham acabou logo na primeira rodada, quando a brasileira foi superada pela americana McCartney Kessler, na terça-feira (17).



Neste domingo, às 8h (de Brasília), a tenista dos EUA, 42ª do mundo, decide o título contra a ucraniana Dayana Yastremska (46ª). A final de duplas de Bia vem em seguida.

Bia Haddad foi eliminada na estreia do torneio de simples (Foto: Michel Grasso)

Bia Haddad/Laura Siegemund na final do WTA DE NOTTINGHAM

📅 Dia: domingo, 22 de junho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 10h (de Brasília);

🗺️ Local: Notginghan

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)