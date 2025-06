Bublik: do vice de João Fonseca ao segundo título de Halle

Vice de João Fonseca no Challenger de Phoenix, em março, na quadra rápida, Alexander Bublik vem atraindo os holofotes nos últimos dois torneios que participou. Neste domingo, o cazaque (45º do mundo) conquistou o quinto título da carreira, o primeiro em 2025, ao derrotar o russo Daniil Medvedev (11º) na decisão do ATP 500 de Halle, por 6/3 e 7/6 (4), em 1h21m. Há dois anos, Bublik ergueu o troféu no torneio alemão pela primeira vez.



Nos 32 anos do torneio alemão, o cazaque se torna apenas o terceiro a triunfar por mais de uma vez. Apenas o recordista suíço Roger Federer (10 títulos) e o tricampeão russo Yevgeny Kafelnikov estão à frente de Bublik nesse quesito.



O ex-número 17 do mundo (posição alcançada ano passado) havia perdido todas as seis primeiras partidas contra o tenista da Rússia. Nas quartas de final, na quinta-feira, o cazaque derrotou ninguém menos do que o atual campeão e líder do ranking, o italiano Jannik Sinner. Foi sua maior vitória na carreira, a primeira contra um número 1 do mundo.



Duas semanas atrás, em Roland Garros, o cazaque protagonizou sua melhor campanha em Grand Slams na carreira, alcançando as quartas de final. Na ocasião, seu algoz foi justamente Sinner.



- É difícil de falar. Tive meses difíceis desde Wimbledon - disse o bicampeão, que, recentemente, esteve fora do top 75, mas, com o segundo título na Alemanha, vai subir para o 30º lugar.



- Estava perto de fazer uma pausa depois de Wimbledon, porque não estava mais me divertindo - reconheceu Bublik. Prometi ao meu técnico que poderia continuar lá e manter os treinos e tomaríamos uma decisão se eu tiraria uns meses de pausa, antes de tentar voltar. Agora está acontecendo isso. Não sei. Quartas de final na França, campeão aqui, não tenho palavras.



João Fonseca desafia Bergs em Eastbourne



Depois da derrota para o italiano Flavio Cobolli (24º) em Halle, o número 1 do Brasil joga, na próxima semana, o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O adversário de estreia do número 57 do mundo será o belga Zizou Bergs, vice semana passada na Holanda, também na grama.

Será o último torneio do brasileiro antes de Wimbledon, que começa no dia 30.



