Ranking de premiação no Mundial de Clubes: quanto cada time já ganhou

O Mundial de Clubes 2025 está movimentando não apenas os gramados dos Estados Unidos, mas também as finanças dos participantes. Ao todo, a Fifa distribuirá impressionantes US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) em premiações, divididas entre cotas fixas de participação e bônus por desempenho esportivo.

A equipe do Lance! Biz montou um ranking diário com os clubes que mais faturaram até o momento. A lista considera as cotas fixas de cada continente e os bônus por vitórias, empates e classificação nas fases eliminatórias. O ranking foi elaborado após os jogos de terça-feira (16) e será atualizado diariamente.

💸 Como funciona a premiação da Fifa?

A divisão segue dois critérios principais:

🔹 Cotas fixas por continente

Europa: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

América do Sul: US$ 15,21 mi

América do Norte, Ásia e África: US$ 9,55 mi

Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos: US$ 2 mi

Empate na fase de grupos: US$ 1 mi

Oitavas: US$ 7,5 mi

Quartas: US$ 13,125 mi

Semis: US$ 21 mi

Vice-campeão: US$ 30 mi

Campeão: US$ 40 mi

📊 Ranking de premiação do Mundial de Clubes

Lista atualizada em 17 de junho de 2025, às 6h40

Clube Premiação (US$ mi) Real Madrid 38,19 Manchester City 35,89 Bayern de Munique 35,59 PSG 33,27 Chelsea 30,96 Borussia Dortmund 26,65 Internazionale 24,34 Atlético de Madrid 22,04 Juventus 19,73 Porto 18,42 Flamengo 17,21 Botafogo 17,21 Palmeiras 16,21 Boca Juniors 16,21 Benfica 16,12 Fluminense 15,21 River Plate 15,21 Red Bull Salzburg 12,81 Inter Miami 10,55 Al-Ahly 10,55 Pachuca 9,55 Monterrey 9,55 Seattle Sounders 9,55 LAFC 9,55 Ulsan HD 9,55 Al-Ain 9,55 Al-Hilal 9,55 Urawa Red Diamonds 9,55 Mamelodi Sundowns 9,55 Wydad Casablanca 9,55 Espérance 9,55 Auckland City 3,58

⚠️ Observação: Os valores acima já consideram os resultados da primeira rodada dos Grupos A, B, C e D. A tabela será atualizada diariamente até o fim do torneio, acompanhando vitórias, empates e classificações às fases seguintes.

