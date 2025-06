Definido o adversário de João Fonseca na estreia de Eastbourne

Neste sábado (21) João Fonseca conheceu seu adversário de estreia na grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, que começa na próxima segunda-feira. O número 1 do Brasil e 57 do mundo, de 18 anos, terá pela frente o belga Zizou Bergs, 49º, de 26 anos, em confronto inédito, mas ainda sem data definida.



Há oito dias, Bergs alcançou a segunda final da carreira, na grama de 's-Hertogenbosch e perdeu o título para o canadense Gabriel Diallo. A ótima campanha no torneio holandês rendeu ao belga um salto de 14 posições no ranking mundial, que o fez ultrapassar, entre outros, o número 1 do Brasil, impedindo que o carioca subisse uma colocação. A posição atual é a melhor da carreira do tenista da Bélgica.

Em janeiro, Bergs alcançou a primeira final da carreira, na quadra rápida do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Na ocasião, o troféu ficou com o experiente francês Gael Monfils. Na temporada, são 21 vitórias e 13 derrotas em torneios ATP.



O tenista carioca, eliminado na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, vai em busca da primeira vitória na chave principal em três torneios na grama.



Caso avance, João Fonseca terá pela frente ninguém menos do que o principal favorito, o americano Taylor Fritz, atual campeão e número 4 do mundo. O tenista dos EUA também triunfou em Eastbourne em 2019 e 2022.

João Fonseca anunciado em torneio suíço



O número 1 do Brasil foi confirmado, na sexta-feira, no ATP 500 da Basileia, que acontece de 20 a 26 de outubro, na quadra rápida indoor, na Suíça. Nesse piso, o tenista carioca soma quatro vitórias e quatro derrotas na temporada.Depois da derrota para o italiano Flavio Cobolli (24º) em Halle, o número 1 do Brasil joga, na próxima semana, o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Será o último torneio do brasileiro antes de Wimbledon, que começa no dia 30.



vai debutar no torneio suíço. João Fonseca foi anunciado na Basileia como uma das estrelas da NexGen, assim como o dinamarquês Holger Rune (8º), o americano Ben Shelton (10º, atual vice-campeão), o francês Arthur Fils (16º) e o tcheco Jakub Mensik (17º). Desses, o brasileiro venceu os últimos dois em 2024: derrotou o tenista da França nas estreias do Rio Open, em fevereiro, e do NextGen Finals, em dezembro; superou o adversário da República Tcheca na terceira rodada do torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada, em Jidá, na Arábia Saudita.

Os últimos campeões de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michaël Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Austrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz

