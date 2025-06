Coritiba x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coritiba e Cuiabá se enfrentam neste domingo (22), em jogo da 13° rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

Coxa e Dourado têm a mesma pontuação na tabela e fazem confronto direto, de olho no G-4 do Brasileirão.

Coritiba x Cuiabá CFC CUI 13ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora sábado, 22 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de empate sem gols com o Atlético-GO, fora de casa, e não perde na Série B há cinco jogos, com três vitórias e duas igualdades. A última derrota foi por 2 a 0 para o Goiás, em Goiânia, na sétima rodada. O Coritiba abre o G-4 na quarta colocação, com 21 pontos.

O técnico Mozart tem a volta do lateral Zeca, que estava suspenso, e entra na vaga do zagueiro Bruno Melo, que jogou improvisado e se lesionou. Jacy, assim, será mantido na zaga.

O Cuiabá perdeu de 3 a 0 do Novorizontino, fora de casa, encerrou uma sequência de três vitórias e saiu do G-4. O Dourado agora ocupa a quinta colocação, com 21 pontos.

O técnico Guto Ferreira tem a baixa do volante Denilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do atacante Alisson Safira, recém-contratado que foi expulso na estreia. Lucas Mineiro deve ser a novidade no meio-campo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Sander voltou aos treinamentos após um desconforto muscular e está à disposição.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Cuiabá pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CUIABÁ

13ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (22), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Filipe Machado, Sebá Goméz e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

CUIABÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano (Nathan), Alan Empereur e Léo Ataíde; Patrick De Lucca, Lucas Mineiro e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu.