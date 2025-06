Luis Roberto faz dura crítica durante Flamengo x Chelsea: ‘É tudo igual’

O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Durante a transmissão do confronto, pela Rede Globo, o narrador Luis Roberto realizou uma dura crítica a partida. Ele chamou atenção para as entradas acima da força de alguns jogadores do clube inglês.

O início da insatisfação do narrador aconteceu ainda no primeiro tempo. A jogada que gerou crítica foi uma entrada do atacante Delap em Léo Pereira. Para a ocasião, Luis Roberto chamou atenção para o antijogo da equipe do Chelsea.

Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Lá na Inglaterra vivem reclamando que os sul-americanos são piscineiros. Eles estão baixando o porrete, estão fazendo antijogo. É tudo igual. Aí ficamos nós, aqui no Brasil, dizendo que eles são do "jogo limpo". Eles fazendo isso aqui você está vendo - disse Luis Roberto fazendo referência a uma falta dura de Delap em Léo Pereira.

Posteriormente, o atacante Nicolas Jackson, do Chelsea, foi expulso. O cartão vermelho surgiu após uma entrada temerária em cima de Ayrton Lucas. O camisa 15 chegou a raspar com a sola da chuteira na canela do lateral rubro-negro.

- É um jogo que está muito tenso, está com uma voltagem além do normal desde o início. E não foi por culpa do time brasileiro. Muito pelo contrário. Essa lenda que time inglês não joga forte, isso é uma lenda - comentou o narrador após a expulsão.

Flamengo x Chelsea

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís mostrou um grande empenho tático e um poder de superação. Apesar de sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, o clube carioca buscou o resultado durante a etapa complementar.

Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan foram os responsáveis pelos gols da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com o resultado, o clube carioca somou seis pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Mundial de Clubes.

O Rubro-negro volta a campo pelo torneio da Fifa, na próxima terça-feira (24), para enfrentar o Los Angeles FC, no Camping Wolrd Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.