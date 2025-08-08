João Fonseca na segunda rodada de Cincinnati: onde assistir e horário
Aos 18 anos e 52 do mundo, brasileiro desafia o espanhol Fokina (18º)
- Matéria
- Mais Notícias
Depois da vitória na estreia, sobre o chinês Yunchaokete Bu (76º do mundo), João Fonseca volta, neste sábado (9), à quadra do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. O brasileiro, que, nesta sexta, caiu três colocações no ranking e está em 52º, desafia, pela primeira vez na carreira, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º), em mais um confronto inédito, em torno das 18h (de Brasília). O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ João Fonseca vence ponto espetacular e é aplaudido pelo rival; vídeo
➡️ Ace do Acioly: João Fonseca e o xadrez do circuito mundial
➡️ Cincinnati recebeu investimento bilionário; vídeo
A partida de João Fonseca será a quarta da quadra 3, sendo que a primeira terá início às 12h (de Brasília), entre o dinamarquês Holger Rune e Roman Safiullin. Em seguida, serão dois jogos femininos, antes de o brasileiro e o espanhol entrarem em quadra.
O adversário do tenista carioca soma 34 vitórias e 19 derrotas na temporada. Semana passada, Fokina, lesionado, abandonou as oitavas de final do Masters 1000 de Toronto, contra o russo Andrey Rublev. Uma semana antes, o tenista da Espanha amargou o terceiro vice-campeonato em três finais em 2025, dessa vez no ATP 500 de Washington, quando desperdiçou três match-points. Aos 26 anos, o tenista da Espanha ainda busca o primeiro troféu desse nível na carreira.
João Fonseca, por sua vez, em fevereiro, se tornou o mais jovem brasileiro a ganhar um ATP. A façanha aconteceu em Buenos Aires.
Se derrotar o favorito espanhol, o brasileiro vai saborear o terceiro triunfo sobre um top 20 na temporada. Em janeiro, em sua maior vitória até aqui na carreira, João Fonseca desbancou o russo Andrey Rublev na estreia do Aberto da Austrália. Dois meses depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, superou o francês Ugo Humbert (20º). Aliás, foi no torneio na Flórida, onde parou na terceira rodada, que o carioca protatonizou sua melhor campanha em jogos desse nível até agora.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Em caso de uma nova vitória, Fonseca terá pela frente o cabeça de chave número 15, Flavio Cobolli, da Itália, ou o qualifier francês Terence Atmane (136º).
Como se sabe, em junho Cobolli salvou um match-point e derrotou João Fonseca na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha.
FICHA TÉCNICA
Master 1000 de Cincinnati
João Fonseca x Alejandro Fokina
🏐 Fase: Segunda rodada
📆 Data e horário: Sábado, 9 de agosto, em torno das 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Cincinnati, Estados Unidos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
➡️ João Fonseca mostra habilidade e pontaria no basquete; vídeo
Últimos campeões do Masters 1000 de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias