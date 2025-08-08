João Fonseca na segunda rodada de Cincinnati: onde assistir e horário

Depois da vitória na estreia, sobre o chinês Yunchaokete Bu (76º do mundo), João Fonseca volta, neste sábado (9), à quadra do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. O brasileiro, que, nesta sexta, caiu três colocações no ranking e está em 52º, desafia, pela primeira vez na carreira, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º), em mais um confronto inédito, em torno das 18h (de Brasília). O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+

A partida de João Fonseca será a quarta da quadra 3, sendo que a primeira terá início às 12h (de Brasília), entre o dinamarquês Holger Rune e Roman Safiullin. Em seguida, serão dois jogos femininos, antes de o brasileiro e o espanhol entrarem em quadra.

O adversário do tenista carioca soma 34 vitórias e 19 derrotas na temporada. Semana passada, Fokina, lesionado, abandonou as oitavas de final do Masters 1000 de Toronto, contra o russo Andrey Rublev. Uma semana antes, o tenista da Espanha amargou o terceiro vice-campeonato em três finais em 2025, dessa vez no ATP 500 de Washington, quando desperdiçou três match-points. Aos 26 anos, o tenista da Espanha ainda busca o primeiro troféu desse nível na carreira.



João Fonseca, por sua vez, em fevereiro, se tornou o mais jovem brasileiro a ganhar um ATP. A façanha aconteceu em Buenos Aires.

Se derrotar o favorito espanhol, o brasileiro vai saborear o terceiro triunfo sobre um top 20 na temporada. Em janeiro, em sua maior vitória até aqui na carreira, João Fonseca desbancou o russo Andrey Rublev na estreia do Aberto da Austrália. Dois meses depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, superou o francês Ugo Humbert (20º). Aliás, foi no torneio na Flórida, onde parou na terceira rodada, que o carioca protatonizou sua melhor campanha em jogos desse nível até agora.

João Fonseca na vitória na estreia de Cincinnati (Andrew Eichenholz/ATP)

Em caso de uma nova vitória, Fonseca terá pela frente o cabeça de chave número 15, Flavio Cobolli, da Itália, ou o qualifier francês Terence Atmane (136º).

Como se sabe, em junho Cobolli salvou um match-point e derrotou João Fonseca na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

FICHA TÉCNICA

Master 1000 de Cincinnati

João Fonseca x Alejandro Fokina

🏐 Fase: Segunda rodada

📆 Data e horário: Sábado, 9 de agosto, em torno das 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Cincinnati, Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Últimos campeões do Masters 1000 de Cincinnati

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner