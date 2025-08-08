João Fonseca sai do top 50, mas já se recupera no ranking; entenda
Brasileiro cai para 52º lugar, mas já vai subindo mais seis posições
- Matéria
- Mais Notícias
Por conta da derrota na estreia do Masters 1000 de Toronto, há duas semanas, João Fonseca, aos 18 anos, acabou deixando o top 50, na lista atualizada nesta sexta-feira (8). O brasileiro caiu do 49º para o 52º lugar.
➡️ João Fonseca vence ponto espetacular e é aplaudido pelo rival; vídeo
➡️ Ace do Acioly: João Fonseca e o xadrez do circuito mundial
➡️ Cincinnati recebeu investimento bilionário; vídeo
Relacionadas
Mas não há motivos para preocupação, já que o número 1 do Brasil venceu, na quinta-feira (7), a estreia do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. Com esse resultado, no ranking ao vivo da ATP, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, vai subindo seis colocações. Assim, chegaria ao 46º, que seria o melhor da carreira até aqui.
A confirmação do próximo ranking, obviamente, depende de como terminará a campanha do carioca em Cincinnati. E, também, a trajetória de seus concorrentes diretos no ranking. Na cola de João Fonseca, por exemplo, está o belga Zizou Bergs, que vai subindo sete colocações e aparecendo em 47º.
➡️ US Open conta com premiação recorde; veja valores
João Fonseca joga no sábado
Neste sábado, João Fonseca busca igualar sua melhor campanha em Masters 1000 até aqui. Para isso, terá de derrotar, em confronto inédito, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do mundo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Últimos campeões de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias