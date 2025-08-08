João Fonseca sai do top 50, mas já se recupera no ranking; entenda



Por conta da derrota na estreia do Masters 1000 de Toronto, há duas semanas, João Fonseca, aos 18 anos, acabou deixando o top 50, na lista atualizada nesta sexta-feira (8). O brasileiro caiu do 49º para o 52º lugar.



Mas não há motivos para preocupação, já que o número 1 do Brasil venceu, na quinta-feira (7), a estreia do Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA. Com esse resultado, no ranking ao vivo da ATP, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, vai subindo seis colocações. Assim, chegaria ao 46º, que seria o melhor da carreira até aqui.

A confirmação do próximo ranking, obviamente, depende de como terminará a campanha do carioca em Cincinnati. E, também, a trajetória de seus concorrentes diretos no ranking. Na cola de João Fonseca, por exemplo, está o belga Zizou Bergs, que vai subindo sete colocações e aparecendo em 47º.

João Fonseca vai alcançando o 46º lugar do ranking

João Fonseca joga no sábado

Neste sábado, João Fonseca busca igualar sua melhor campanha em Masters 1000 até aqui. Para isso, terá de derrotar, em confronto inédito, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do mundo.

Últimos campeões de Cincinnati

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner

