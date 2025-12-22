Tijuca x Praia Clube: horário e onde assistir ao jogo da Superliga

Tijuca Tênis Clube e Praia Clube se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Álvaro Vieira Lima, no Rio de Janeiro. O confronto, válido pela última rodada do ano da Superliga Feminina, terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2.

Para garantir o ingresso da partida, o torcedor deve realizar a reserva pelo aplicativo Sympla e levar 2kg de alimento não perecível ao ginásio.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O time carioca vem de uma derrota para o Fluminense na última segunda (15), por 3 sets a 2 (25/20, 23/25, 28/26, 16/25 e 15/5). A ponteira Ariele foi o grande destaque e se isolou como a principal pontuadora da competição com 225 pontos. Apesar dos esforços individuais, o Tijuca ocupa a penúltima colocação, acumulando apenas uma vitória em dez jogos.

O Praia Clube, por sua vez, chega embalado após vencer o Osasco na última terça (16) por 3 sets a 0 (25/21, 28/26 e 25/18). Com sete vitórias e três derrotas, o time de Uberlândia busca o resultado positivo para tentar encostar no Minas, atual segundo colocado da Superliga.

Praia Clube durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

✅ Ficha Técnica

Tijuca Tênis Clube x Praia Clube - 11° rodada da Superliga feminina

📆 Data e hora: segunda, 22 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Álvaro Vieira Lima, no Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Sportv 2 (canal fechado)