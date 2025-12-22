Sesi-Bauru x Osasco: horário e onde assistir à partida da Superliga
Sesi-Bauru e Osasco se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, pela 11ª rodada da Superliga Feminina. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado).
O time da casa busca recuperação após duas derrotas consecutivas: para o Minas, fora de casa, por 3 sets a 1; e para o Sesc-Flamengo, em Bauru, por 3 sets a 2. A equipe liderada por Henrique Modenesi ocupa atualmente a sexta colocação, com seis vitórias e quatro derrotas.
O Osasco também vem de um revés por 3 sets a 0 diante do Praia Clube. No início deste mês, o time de Luizomar de Moura participou do Mundial de Clubes, em São Paulo, onde terminou na terceira posição após vencer justamente o Praia Clube na disputa pelo bronze.
Na tabela de classificação, o Osasco ocupa a quinta colocação, uma posição acima do Sesi-Bauru. O confronto direto é decisivo, pois pode definir quem terminará o ano de 2025 dentro do grupo dos cinco melhores da competição.
Além do confronto entre Sesi e Osasco, a última rodada da competição conta com o duelo entre Tijuca e Praia Clube, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Álvaro Vieira Lima, no Rio de Janeiro.
✅ Ficha Técnica
Sesi-Bauru x Praia Clube - 11° rodada da Superliga feminina
📆 Data e hora: segunda, 22 de dezembro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Paulo Skaf, em Bauru
👁️ Onde assistir: Sportv 2 (canal fechado)
