João Fonseca faz ‘mágica’ e é aplaudido pelo rival; vídeo
Chinês Yunchaokete Bu é o atual 76º do mundo
Nesta quinta-feira, João Fonseca faz sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati contra o chinês Yunchaokete Bu (76º, de 23 anos). O brasileiro venceu de virada, por 4/6, 6/2 e 7/5.
➡️ Próximo torneio de João Fonseca recebeu investimento bilionário; vídeo
- Jogo difícil, meu adversário joga e saca bem, mas fui me adaptando. Muito feliz com a maneira como fiquei na partida hoje . Junto com meu saque, fui pegando confiança. Segui acreditando e aproveitei minha oportunidade no fim - disse o brasileiro, que disputa o torneio pela primeira vez.
Ainda no primeiro set, o jovem carioca, de 18 anos, venceu um ponto espetacular, ao ir para a rede e acertar um voleio de bate-pronto de rara precisão. A jogada foi aplaudida, inclusive, pelo adversário. No X, a ATP definiu o ponto como 'toque sublime' de Fonseca:
Semana passada, o tenista chinês venceu o tcheco Vit Kopriva (80º) na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto e caiu na fase seguinte diante do italiano Lorenzo Sonego.
O atleta nascido em Xinjiang e ex-número 5 do mundo juvenil não ganha uma partida contra um jogador com esse ranking há, praticamente, 11 meses, desde o ATP 500 de Pequim, na China, em setembro do ano passado. Naquela semana, então como o 96º do mundo, o anfitrião venceu três partidas, incluindo o italiano Lorenzo Musetti (18º) e o russo Andrey Rublev (6º), antes de ser superado pelo italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, na semifinal.
Na semana anterior, também na China, em Hangzhou, Bu derrotou outro top 30, no caso, o russo Karen Khachanov (23º).
Compatriota de João Fonseca derrotou o chinês em 2024
Em maio do ano passado, Yunchaokete foi derrotado na segunda rodada do qualifying de Roland Garros por um compatriota de João Fonseca: Gustavo Heide.
O tenista chinês, no início de novembro, conquistou sua mais recente vitória contra um top 60 em torneios ATP: o anfitrião Adrian Mannarino (54º), na estreia de Metz, na França.
O vencedor do duelo entre João Fonseca e Bu enfrenta, na segunda rodada, o espanhol Alejando Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave número 17 do torneio. Há duas semanas, o tenista da Espanha desperdiçou três match-points na final e foi vice do ATP 500 de Washington. Semana passada, Fokina abandonou, no terceiro set, partida de oitavas de final de Toronto diante de Rublev.
Últimos campeões de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
