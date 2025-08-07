Próximo rival de João Fonseca já perdeu para um brasileiro; relembre
Brasileiro vai desafiar o espanhol Alejandro Fokina, 19º do planeta
Mais jovem, desde 2015, a vencer uma partida do Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca, aos 18 anos, terá um favorito pela frente na segunda rodada. Possivelmente no sábado, o número 1 do Brasil e 49 do mundo mede forças, pela primeira vez, com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, de 26 anos e 17º do planeta, seu melhor ranking até aqui.
O tenista nascido em Málaga vive a melhor temporada da carreira, com 32 vitórias em 50 partidas. No entanto, Fokina ainda busca o primeiro título de ATP e, só em 2025, amargou três vice-campeonatos (na carreira, são quatro). No mais recente, há duas semanas, em Washington, o número 2 da Espanha desperdiçou três match-points e foi consolado, momentos antes da premiação, pelo australiano Alex De Minaur, o campeão.
Na campanha na capital americana, o número 19 do mundo venceu quatro duelos, incluindo dois contra top 10: os anfitriões Taylor Fritz (4º) e Ben Shelton (8º).
Em 2025, Fokina também foi superado na final do ATP 500 de Acapulco, no México, e do ATP 250 de Delray Beach, nos EUA. Nesse último, o espanhol desperdiçou dois match-points. E esses dois torneios também foram em quadra rápida, como Cincinnati.
Profissional desde 2017, o espanhol soma 146 e 137 derrotas na carreira. Entre os triunfos, são 12 (em 35 partidas ) contra top 10, com destaque para o da segunda do Masters 1000 de Monte Carlo de 2022, quando desbancou ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, então líder do ranking (vídeo abaixo).
Das 137 derrotas do espanhol na carreira, por ora, apenas uma foi para um brasileiro: Thiago Wild, na estreia do Rio Open de 2020. Naquela semana, o paranaense, aos 19 anos, era o 260º do mundo, e o europeu, o 90º.
O espanhol (26º) deu o troco no brasileiro (79º) ano passado, em janeiro, por 6/4 e 6/0, na United Cup, na Austrália.
João Fonseca celebra vitória
Nesta quinta-feira, o número 1 do Brasil celebrou a maneira como virou o jogo contra o chinês Yunchaokete Bu (76º), de 23 anos:
- Jogo difícil, meu adversário joga e saca bem, mas fui me adaptando. Muito feliz com a maneira como fiquei na partida hoje . Junto com meu saque, fui pegando confiança. Segui acreditando e aproveitei minha oportunidade no fim - disse João Fonseca, que, embora seja oito anos mais jovem que Fokina, já tem um ATP no currículo: o 250 de Buenos Aires, conquistado em janeiro.
Abaixo, um vídeo de Fokina divulgado nesta quinta-feira pelo torneio no estado de Ohio:
Últimos campeões de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
