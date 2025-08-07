

Mais jovem, desde 2015, a vencer uma partida do Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca, aos 18 anos, terá um favorito pela frente na segunda rodada. Possivelmente no sábado, o número 1 do Brasil e 49 do mundo mede forças, pela primeira vez, com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, de 26 anos e 17º do planeta, seu melhor ranking até aqui.



➡️ João Fonseca vence ponto espetacular e é aplaudido pelo rival; vídeo



➡️ Ace do Acioly: João Fonseca e o xadrez do circuito mundial



➡️ Cincinnati recebeu investimento bilionário; vídeo

continua após a publicidade

O tenista nascido em Málaga vive a melhor temporada da carreira, com 32 vitórias em 50 partidas. No entanto, Fokina ainda busca o primeiro título de ATP e, só em 2025, amargou três vice-campeonatos (na carreira, são quatro). No mais recente, há duas semanas, em Washington, o número 2 da Espanha desperdiçou três match-points e foi consolado, momentos antes da premiação, pelo australiano Alex De Minaur, o campeão.

Na campanha na capital americana, o número 19 do mundo venceu quatro duelos, incluindo dois contra top 10: os anfitriões Taylor Fritz (4º) e Ben Shelton (8º).

continua após a publicidade

Em 2025, Fokina também foi superado na final do ATP 500 de Acapulco, no México, e do ATP 250 de Delray Beach, nos EUA. Nesse último, o espanhol desperdiçou dois match-points. E esses dois torneios também foram em quadra rápida, como Cincinnati.

Profissional desde 2017, o espanhol soma 146 e 137 derrotas na carreira. Entre os triunfos, são 12 (em 35 partidas ) contra top 10, com destaque para o da segunda do Masters 1000 de Monte Carlo de 2022, quando desbancou ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, então líder do ranking (vídeo abaixo).

continua após a publicidade

Das 137 derrotas do espanhol na carreira, por ora, apenas uma foi para um brasileiro: Thiago Wild, na estreia do Rio Open de 2020. Naquela semana, o paranaense, aos 19 anos, era o 260º do mundo, e o europeu, o 90º.

O espanhol (26º) deu o troco no brasileiro (79º) ano passado, em janeiro, por 6/4 e 6/0, na United Cup, na Austrália.

João Fonseca celebra vitória

Nesta quinta-feira, o número 1 do Brasil celebrou a maneira como virou o jogo contra o chinês Yunchaokete Bu (76º), de 23 anos:

- Jogo difícil, meu adversário joga e saca bem, mas fui me adaptando. Muito feliz com a maneira como fiquei na partida hoje . Junto com meu saque, fui pegando confiança. Segui acreditando e aproveitei minha oportunidade no fim - disse João Fonseca, que, embora seja oito anos mais jovem que Fokina, já tem um ATP no currículo: o 250 de Buenos Aires, conquistado em janeiro.

➡️ US Open conta com premiação recorde; veja valores

Abaixo, um vídeo de Fokina divulgado nesta quinta-feira pelo torneio no estado de Ohio:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Últimos campeões de Cincinnati

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner