Arsenal x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa da Liga Inglesa
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Arsenal e Crystal Palace se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Arsenal entra em campo buscando quebrar um longo jejum na Copa da Liga, troféu que conquistou pela última vez em 1993. A equipe de Mikel Arteta vive um momento espetacular: garantiu a liderança da Premier League no Natal, vem de três vitórias seguidas e transformou o Emirates Stadium em uma fortaleza, vencendo 11 dos 12 jogos disputados em casa nesta temporada (incluindo os últimos nove consecutivos). Com um elenco profundo após investimentos pesados, os Gunners tentam repetir o feito da temporada passada, quando eliminaram o próprio Palace nesta mesma fase com um hat-trick de Gabriel Jesus.
O Crystal Palace, atual campeão da FA Cup, sonha com mais um troféu de copa após eliminar o Liverpool na rodada anterior, mas chega ao confronto em um momento preocupante. A equipe de Oliver Glasner sente o peso de conciliar competições domésticas e europeias, estando sem vencer há três jogos e vindo de uma goleada sofrida por 4 a 1 para o Leeds. A defesa tem sido o calcanhar de Aquiles, sofrendo nove gols nas últimas três partidas. Além da má fase, o Palace precisa superar o retrospecto recente negativo contra o Arsenal, para quem perdeu tanto na liga quanto na Copa da Liga do ano passado.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Crystal Palace pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Crystal Palace
Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: sábado, 23 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Kepa; Nichols, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Madueke, Jesus, Martinelli
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner):
Benitez; Richards, Guehi, Canvot; Clyne, Lerma, Wharton, Sosa; Pino, Devenny; Uche
