João Fonseca, número 49 do mundo, aos 18 anos, mostrou habilidade, também, com a bola de basquete. Nesta quarta-feira, o Masters 1000 de Toronto divulgou um vídeo com diversos tenistas fazendo arremessos. E o brasileiro foi um dos que acertaram a cesta.





➡️ Próximo torneio de João Fonseca recebeu investimento bilionário; vídeo



Mesmo com uma bolsa e uma raqueteria nos ombros, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, fez um arremesso preciso.



Confira abaixo:





Vários outros tenistas, como os americanos Taylor Fritz, Jenson Brooksby e Frances Tiafoe, o russo Karen Khachanov, o francês Corentin Moutet e o anfitrião Gabriel Diallo também participaram da brincadeira.

Em quadra, o 'cestinha' João Fonseca, no entanto, acabou se despedindo na primeira rodada de Toronto, derrotado pelo qualifier australiano Tristan Schoolkate (103º do mundo).

Por conta da derrota, o jovem carioca vai cair do 49º para o 53º lugar do ranking.

Rival de João Fonseca vive jejum contra top 50

Nesta semana, João Fonseca estreia bo Masters 1000 de Cincinnati contra o chinês Yunchaokete Bu (76º, de 23 anos), em mais um confronto inédito.

Semana passada, o tenista chinês venceu o tcheco Vit Kopriva (80º) na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto e caiu na fase seguinte diante do italiano Lorenzo Sonego.



O atleta nascido em Xinjiang e ex-número 5 do mundo juvenil não ganha uma partida contra um jogador com esse ranking há, praticamente, 11 meses, desde o ATP 500 de Pequim, na China, em setembro do ano passado. Naquela semana, então como o 96º do mundo, o anfitrião venceu três partidas, incluindo o italiano Lorenzo Musetti (18º) e o russo Andrey Rublev (6º), antes de ser superado pelo italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, na semifinal.

