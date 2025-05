Ficha do jogo INT BAR Semifinal Champions League Data e Hora Terça-feira (6), às 16h (de Brasília) Local San Siro, em Milão (ITA) Árbitro Szymon Marciniak Assistentes Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; Paweł Raczkowski (quarto árbitro) Var Dennis Johan Higler e Pol van Boekel (assistente) Onde assistir

Inter de Milão e Barcelona se enfrentam em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. A partida acontece neste terça-feira (6), no San Siro, em Milão (ITA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), TNT (TV fechado) e Max (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

No jogo de ida, o Barcelona e Inter de Milão empataram por 3 a 3 em uma noite que ficará marcada na história. Os visitantes abriram 2 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, mas a equipe catalã foi buscar o empate duas vezes. Com direito a golaços de Thuram e Dumfries do lado nerazzuri e recital de Yamal e Raphinha pelos Cúles, o confronto ficou aberto para a volta.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Barcelona pela competição X (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Barcelona

Semifinal — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechado) e Max (streaming)

🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes); Paweł Raczkowski (quarto árbitro)

📺 VAR: Dennis Johan Higler e Pol van Boekel (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautović (Taremi), Thuram

❌ Desfalques: Pavard (lesionado)

❓ Dúvida: Lautaro Martínez

🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Garcia, Araújo, Cubarsi, Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Yamal, Raphinha; Ferran Torres

❌ Desfalques: Koundé e Balde (lesionados)

❓ Dúvida: Lewandowski, Iñigo Martínez

