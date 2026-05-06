Independiente Medellín (COL) e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, com transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.

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Líder do Grupo A com sete pontos, o Flamengo pode garantir a classificação às oitavas de final com uma vitória na Colômbia. Isso porque abriria seis pontos de vantagem sobre o Independiente Medellín, atual terceiro colocado. Restando duas rodadas para o fim da fase, a equipe colombiana só poderia igualar a pontuação do Rubro-Negro. Nesse cenário, o time brasileiro levaria vantagem no critério de desempate, modificado pela Conmebol neste ano, já que venceu o primeiro confronto entre as equipes.

No jogo disputado no Maracanã, o Flamengo venceu o Independiente Medellín por 4 a 1, com gols de Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro.

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Lucas Paquetá comemora gol em Flamengo x Independiente Medelín (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Ficha do jogo IND FLA Libertadores 4ª rodada Data e Hora Quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL) Árbitro Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN) Var Andrés Cunha (URU) Onde assistir

Como chega o Independiente Medellín

Os dias que antecedem a partida contra o Flamengo não têm sido fáceis para o Independiente Medellín. A equipe atravessa um momento de crise, intensificado após a eliminação no Campeonato Colombiano, em derrota para o Águilas Doradas. Após o jogo, o principal acionista do clube, Raúl Giraldo, invadiu o gramado e protagonizou uma discussão acalorada com torcedores.

Na tentativa de conter a crise e surpreender o gigante brasileiro, o técnico interino Sebastián Botero, que assumiu após a demissão de Alejandro Restrepo, deve escalar a equipe com força máxima. Os únicos desfalques são Mantilla e Larrosa.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo, por sua vez, chega para a partida após um empate amargo com o Vasco. A equipe comandada por Leonardo Jardim vencia o rival por 2 a 0, mas sofreu dois gols na reta final. Um dos mais criticados em campo foi Wallace Yan, que ficou fora da lista para a Libertadores por opção técnica.

No departamento médico, Arrascaeta, Pulgar e Paquetá seguem como desfalques. O camisa 10 deve ser substituído por Carrascal, que retorna ao seu país natal.

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✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE MEDELLÍN X FLAMENGO

4ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

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Prováveis escalações

INDEPENDIENTE MEDELLÍN (Técnico: Sebastián Botero)

Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

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