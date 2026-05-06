Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira
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Independiente Medellín (COL) e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, com transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.
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Líder do Grupo A com sete pontos, o Flamengo pode garantir a classificação às oitavas de final com uma vitória na Colômbia. Isso porque abriria seis pontos de vantagem sobre o Independiente Medellín, atual terceiro colocado. Restando duas rodadas para o fim da fase, a equipe colombiana só poderia igualar a pontuação do Rubro-Negro. Nesse cenário, o time brasileiro levaria vantagem no critério de desempate, modificado pela Conmebol neste ano, já que venceu o primeiro confronto entre as equipes.
No jogo disputado no Maracanã, o Flamengo venceu o Independiente Medellín por 4 a 1, com gols de Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro.
Ficha do jogo
Como chega o Independiente Medellín
Os dias que antecedem a partida contra o Flamengo não têm sido fáceis para o Independiente Medellín. A equipe atravessa um momento de crise, intensificado após a eliminação no Campeonato Colombiano, em derrota para o Águilas Doradas. Após o jogo, o principal acionista do clube, Raúl Giraldo, invadiu o gramado e protagonizou uma discussão acalorada com torcedores.
Na tentativa de conter a crise e surpreender o gigante brasileiro, o técnico interino Sebastián Botero, que assumiu após a demissão de Alejandro Restrepo, deve escalar a equipe com força máxima. Os únicos desfalques são Mantilla e Larrosa.
Como chega o Flamengo
O Flamengo, por sua vez, chega para a partida após um empate amargo com o Vasco. A equipe comandada por Leonardo Jardim vencia o rival por 2 a 0, mas sofreu dois gols na reta final. Um dos mais criticados em campo foi Wallace Yan, que ficou fora da lista para a Libertadores por opção técnica.
No departamento médico, Arrascaeta, Pulgar e Paquetá seguem como desfalques. O camisa 10 deve ser substituído por Carrascal, que retorna ao seu país natal.
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✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE MEDELLÍN X FLAMENGO
4ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
📺 Onde assistir: Disney+
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
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Prováveis escalações
INDEPENDIENTE MEDELLÍN (Técnico: Sebastián Botero)
Chaux; Chaverra, Londoño, Ortíz e Fabra; Serna Romana, Loboa e Catano; Yony González, Chaverra e Fydriszewski.
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.
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