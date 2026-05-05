Wallace Yan não foi relacionado para a partida do Flamengo contra o Independiente Medellín (COL), na quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. Após atuação que deixou os torcedores na bronca no clássico contra o Vasco, o atacante ficou fora do jogo na Colômbia por opção técnica.

continua após a publicidade

Não é de hoje que Wallace Yan é criticado pela torcida do Flamengo. O jogador, que esteve perto de deixar o clube carioca em fevereiro, vinha sem espaço na equipe. Entretanto, sem um substituto imediato para Pedro, voltou a ter oportunidades, mas não vem aproveitando.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Wallace Yan entrou no clássico aos 46 minutos do segundo tempo, principalmente para contribuir na marcação, já que o time de Leonardo Jardim mantinha a vantagem no placar. O atacante, entretanto, teve diversas tomadas de decisão equivocadas, irritando os flamenguistas.

continua após a publicidade

💰 Aposte na vitória do Flamengo @2.05 contra o Medellín

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Diante desse cenário, a ausência de Wallace Yan na lista de relacionados para o próximo jogo do Flamengo se deve exclusivamente a uma opção técnica de Leonardo Jardim. Em contato com a reportagem do Lance!, o clube esclareceu que o jogador não apresenta nenhum problema físico.

continua após a publicidade

Wallace Yan em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.