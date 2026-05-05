Bayern de Munique x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Em Munique, Bayern precisa reverter vantagem do PSG para ir à final da Champions

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
17:55
Bayern de Munique e PSG se enfrentam pela semifinal da Champions League (Arte / Lance!)
imagem cameraBayern de Munique e PSG se enfrentam pela semifinal da Champions League (Arte / Lance!)
A Europa vai parar para acompanhar a definição do segundo finalista da Champions League. Nesta quarta-feira (06), às 16h (horário de Brasília), o Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain na Allianz Arena. Após um épico jogo de ida na França, que terminou com vitória parisiense por 5 a 4, o cenário está aberto: o Bayern precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto, enquanto uma vitória simples dos alemães leva a decisão para a prorrogação.

O técnico Vincent Kompany aposta no poder de fogo do seu trio ofensivo. Com Luis Díaz, Harry Kane e Olise em grande fase, os bávaros confiam na pressão da Allianz Arena para buscar a remontada. No entanto, o departamento médico segue cheio, com nomes como Gnabry e Raphaël Guerreiro fora de combate.

Olise e Kvaratskhelia em ação no duelo entre PSG e Bayern (Foto: Franck Fife / AFP)

Pelo lado do PSG, o objetivo é consolidar o caminho rumo ao bicampeonato continental. A equipe de Luis Enrique demonstrou um poder ofensivo devastador na ida, mas precisará lidar com um desfalque de peso: o lateral Hakimi, lesionado, cede lugar ao jovem Zaïre-Emery, que terá a missão de segurar as investidas alemãs. Na frente, a habilidade de Dembélé e Kvaratskhelia são as armas para explorar os espaços que o Bayern fatalmente deixará ao se lançar ao ataque.

✅ Ficha do jogo: Bayern de Munique x PSG

Competição: UEFA Champions League (Semifinal - Volta)

📅 Data: Quarta-feira, 6 de maio de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique (GER)
📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

📋 Prováveis escalações

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

