Bayern de Munique x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
Em Munique, Bayern precisa reverter vantagem do PSG para ir à final da Champions
- Matéria
- Mais Notícias
A Europa vai parar para acompanhar a definição do segundo finalista da Champions League. Nesta quarta-feira (06), às 16h (horário de Brasília), o Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain na Allianz Arena. Após um épico jogo de ida na França, que terminou com vitória parisiense por 5 a 4, o cenário está aberto: o Bayern precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto, enquanto uma vitória simples dos alemães leva a decisão para a prorrogação.
Relacionadas
- Fluminense
Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Fluminense05/05/2026
- Onde Assistir
Audax Italiano x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Onde Assistir05/05/2026
- Onde Assistir
Santa Fe x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir05/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O técnico Vincent Kompany aposta no poder de fogo do seu trio ofensivo. Com Luis Díaz, Harry Kane e Olise em grande fase, os bávaros confiam na pressão da Allianz Arena para buscar a remontada. No entanto, o departamento médico segue cheio, com nomes como Gnabry e Raphaël Guerreiro fora de combate.
Pelo lado do PSG, o objetivo é consolidar o caminho rumo ao bicampeonato continental. A equipe de Luis Enrique demonstrou um poder ofensivo devastador na ida, mas precisará lidar com um desfalque de peso: o lateral Hakimi, lesionado, cede lugar ao jovem Zaïre-Emery, que terá a missão de segurar as investidas alemãs. Na frente, a habilidade de Dembélé e Kvaratskhelia são as armas para explorar os espaços que o Bayern fatalmente deixará ao se lançar ao ataque.
✅ Ficha do jogo: Bayern de Munique x PSG
Competição: UEFA Champions League (Semifinal - Volta)
📅 Data: Quarta-feira, 6 de maio de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique (GER)
📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)
📋 Prováveis escalações
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.
PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias