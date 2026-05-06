Mirassol x LDU: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores 

- Líder da chave, a LDU busca recuperação após ser derrotada pelo Lanús na última rodada.

- O Mirassol entra em campo com a missão de manter os 100% de aproveitamento como mandante na competição continental;

- Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista;

Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. O confronto, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, terá transmissão ao vivo pela Paramount+ (Streaming). Clique aqui para assistir na Paramount+.

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Ficha do jogo MIR LDU Libertadores Quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertador Data e Hora Quinta-feira (7), às 19h (horário de Brasília) Local Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol Árbitro Alexis Herrera (VEN) Assistentes Lubin Torrealba (VEN) e Erizon Nieto (VEN) Var Reyes Soto (VEN) Onde assistir

Como chegam Mirassol e LDU para a partida?

O Mirassol entra em campo com a missão de manter os 100% de aproveitamento como mandante na competição continental. Atualmente na terceira colocação do Grupo G com seis pontos, o time paulista está empatado com LDU e Lanús, mas fica atrás nos critérios de desempate pelo saldo de gols.

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Para o duelo decisivo, o técnico Rafael Guanaes terá dores de cabeça para montar a equipe. O setor defensivo sofre com as baixas de Cariús (lesão) e João Victor (suspenso). No ataque, Negueba segue no departamento médico, enquanto Alesson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Leão sofreu apenas uma derrota na competição, justamente contra a LDU, fora de casa, pelo placar de 2 a 0.

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Já o líder da chave, a LDU, busca se recuperar após ser derrotada pelo Lanús na última rodada. O técnico brasileiro Tiago Nunes chega com força máxima e contará com o atacante brasileiro Deyverson. O centroavante, autor do gol da vitória no último compromisso pelo campeonato local, conta com 14 jogos, dois gols e uma assistência na temporada.

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Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes se enfrentaram somente uma única vez, com vitória da LDU. Por outro lado, o treinador brasileiro, que comanda a equipe equatoriana, Tiago Nunes, enfrentou o Mirassol em três ocasiões, registrando dois vitória e um empate.

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Deyverson em ação no último confronto entre LDU x Mirassol (Foto: Instagram do jogador)

Tudo sobre Mirassol x LDU (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Mirassol 🆚 LDU

Quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

📆 Data e horário: Quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

👁️ Onde assistir: Paramount+ (Streaming)

🕴️ Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Yeferson Miranda (VEN)

📺 VAR: Reyes Soto (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🟢Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Denílson, Carlos Eduardo, Shaylon e Alesson; Edson Carioca.

⚪🔴🔵 LDU (Técnico: Thiago Nunes)

Gonzalo Valle, José Quintero, Richard Mina, Luis Segovia e Leonel Quiñónez; Gabriel Villamil, Jesús Pretell, Fernando Cornejo e Yerlin Quiñónez; Janner Corozo e Deyverson.

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