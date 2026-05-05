Botafogo x Racing: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam pela quarta rodada do Grupo A da competição continental
Botafogo e Racing-ARG se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do Paramount+ (canal por assinatura e streaming). O Lance!TV acompanha o jogo ao vivo.
Como chegam Botafogo e Racing para o confronto?
O Botafogo volta as atenções para a Sul-Americana após conhecer a primeira derrota sob o comando de Franclim Carvalho no último sábado (2), diante do Remo, pelo Brasileirão. Na competição continental, o Glorioso soma sete pontos e iniciou a rodada na liderança da chave, mas foi ultrapassado pelo Caracas-VEN, que venceu o Independiente Petrolero-BOL na terça-feira (5).
Para o duelo com o Racing, o Alvinegro contará com o retorno de Alexander Barboza. Com transferência ao Palmeiras no meio do ano encaminhada, o zagueiro não foi relacionado diante do Remo para não ultrapassar o limite de 12 jogos por um clube no Brasileirão. Contudo, o defensor está a disposição e deve ser titular na Sul-Americana.
Quem está fora é Allan. O volante sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita e será submetido a cirurgia nos próximos dias, desfalcando o Botafogo por cerca de 12 semanas.
Do outro lado, o Racing visita o Nilton Santos precisando pontuar. Com quatro pontos, a equipe argentina ocupa a terceira colocação do Grupo E e luta pela classificação.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X RACING-ARG
4ª RODADA - GRUPO E - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)
🖥️ VAR: Santiago Fernandez (URU)
Prováveis escalações
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rodríguez; Forneris, Zuculini e Rodriguez; Solari, Perez e Martínez.
