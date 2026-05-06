Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (06/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta quarta-feira (6), a agenda do futebol é marcada pela semifinal da Champions League entre Bayern de Munique x PSG, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Corinthians, Fluminense e Cruzeiro (Libertadores), além de Vasco e Botafogo (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita, Inglês Feminino, Paulista Feminino e Concacaf Champions League.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 6 de maio de 2026):
Campeonato Saudita
15h – Al Ahli x Al Fateh – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
15h45 – Brighton (F) x Arsenal (F) – Canal GOAT, ESPN 4 e Disney+
Champions League (Semifinal - Volta)
16h – Bayern de Munique x PSG – TNT e HBO Max
Campeonato Paulista Feminino
16h – Taubaté (F) x Red Bull Bragantino (F) – Paulistão (YouTube)
18h – Palmeiras (F) x Mirassol (F) – Sportv
20h – Ferroviária (F) x Santos (F) – Record News, CazéTV, TNT e HBO Max
Copa Libertadores
19h – Cusco x Estudiantes – ESPN e Disney+
19h – Deportivo La Guaira x Bolívar – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Independiente Santa Fe x Corinthians – Globo, ge tv e Paramount+
21h30 – Independiente Rivadavia x Fluminense – Globo, ge tv, ESPN e Disney+
23h – Universidad Católica x Cruzeiro – ESPN 4 e Disney+
23h – Deportes Tolima x Nacional-URU – ESPN 3 e Disney+
Copa Sul-Americana
19h – Audax Italiano x Vasco – Paramount+
19h – Montevideo City Torque x Palestino – ESPN 3 e Disney+
21h – Macará x Tigre – Paramount+
21h – Barracas Central x Olimpia – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Botafogo x Racing – Paramount+
23h – Alianza Atlético x América de Cali – Paramount+
